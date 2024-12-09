  • BIST 10081
  • Altın 2945.964
  • Dolar 34.757
  • Euro 36.7352
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Basketbolda Türk takımlarının maç programı

» »
Basketbolda Avrupa kupalarında bu hafta içi Türkiye'yi temsil eden takımlar 10 maça çıkacak.
Basketbolda Türk takımlarının maç programı

Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi temsil eden takımlardan erkeklerde 10, kadınlarda ise 4 takım yoluna devam ediyor.

Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor. Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Beşiktaş Türkiye adına parkeye çıkıyor.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta Galatasaray, Aliağa Petkim ve Manisa Basket'in gruplarında maç oynanmayacak. BKT Avrupa Kupası'nda ise iki Türk takımı Beşiktaş Fibabanka ile Bahçeşihir Koleji karşı karşıya gelecek.

Türk takımlarının bu hafta içi Avrupa kupalarında oynayacağı maçların programı TSİ şöyle:

THY Avrupa Ligi:

12 Aralık Perşembe:

20.45 Fenerbahçe Beko-Monaco (Fransa)

13 Aralık Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

BKT Avrupa Kupası:

11 Aralık Çarşamba:

19.30 Türk Telekom-Aris (Yunanistan)

21.00 Beşiktaş Fibabanka-Bahçeşehir Koleji

Basketbol Şampiyonlar Ligi:

Yarın:

23.00 Tenerife (İspanya)-Karşıyaka

FIBA Avrupa Kupası:

11 Aralık Çarşamba:

23.00 Porto (Portekiz)-TOFAŞ

Kadınlar FIBA Avrupa Ligi:

11 Aralık Çarşamba:

22.30 Perfumerias Avenida (İspanya)-ÇBK Mersin

12 Aralık Perşembe:

18.30 Fenerbahçe Opet-ZVVZ USK Prag (Çekya)

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası:

11 Aralık Çarşamba:

19.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Galatasaray Çağdaş Faktoring

20.00 InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya)-Beşiktaş

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTSYD Basketbol Kupası kuraları çekildi06 Aralık 2024 Cuma 10:10
  • Basketbolda KTSYD Kupası için basın toplantısı yarın yapılıyor04 Aralık 2024 Çarşamba 16:02
  • Basketbol hakemleri sezon öncesi bir araya geldi03 Aralık 2024 Salı 14:01
  • Musmer Unilig'de DAÜ, ODTÜ’ye fark attı29 Kasım 2024 Cuma 14:18
  • Basketbolda 3 takımlı dönemden 13 takımlı döneme, 2 Lig de oluşuyor28 Kasım 2024 Perşembe 10:08
  • Basketbol alt liglerde sezon başlıyor27 Kasım 2024 Çarşamba 12:34
  • Basketbolda Son Şampiyon İskele, şampiyonluk hedefiyle yeniden parkede26 Kasım 2024 Salı 16:46
  • Basketbol MHK başkanından mesaj var: Ortak aklı oluşturduk, galiba başardık26 Kasım 2024 Salı 09:52
  • Potada derbi heyecanı! Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i konuk ediyor16 Kasım 2024 Cumartesi 19:13
  • Musmer Unilig'de 2. maç ertelendi16 Kasım 2024 Cumartesi 11:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti