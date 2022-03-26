Basketbolda Türkiye Kupası ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin

MERSİN (AA) - Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası final maçında ÇBK Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek şampiyon oldu.
Karşılıklı atılan sayılarla geçen maçın ilk dakikalarında rakibine göre kontrollü olan Mersin ekibi karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 13-7 önde tamamlandı. Etkili oyununu sürdüren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi bu çeyreği 23-16 üstün bitirdi.
İkinci periyotta Fagbenle ve Hayes'in rakibi karşısında etkili olan Mersin ekibi, çeyrek boyunca koruduğu üstünlükle soyunma odasına 14 sayı farkla (41-27) önde gitti.
Üçüncü çeyrekte özellikle Fagbenle ile sayılar bulmaya devam eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, son periyoda 58-45 galip durumda girdi.
Son çeyrekte maç boyunca sürdürdüğü skor avantajını koruyan Mersin ekibi, karşılaşmadan 71-58 yenerek Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
Karşılaşmada ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Boner 24 sayıyla maçın en skorer isim olurken, Fenerbahçe Safiport'ta Laugupova 15 sayı attı.
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