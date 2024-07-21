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Basketbol'da Tüzük değişiklikleri için kulüplerin önerileri bekleniyor

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Basketbol Federasyonu, kulüpleri bir araya toplayarak önerileri de ekleyerek bir çalıştay yapacak ve tüzüğe son şeklini verecek.
Basketbol'da Tüzük değişiklikleri için kulüplerin önerileri bekleniyor

Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yeni Tüzük kulüplerden gelecek önerileri bekliyor. Federasyonun yönetiminin Avukatlarla beraber hazırladığı tüzük için Adaspor, Akdeniz Spor Birliği, Alsancak, Baf Ülkü Yurdu, Çetinkaya, Gençler Birliği, Marmara, Soyerspor, Kıvılcım, Yakın Doğu Üniversitesi, TED, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Actlaners takımları önerilerini federasyona gönderecekler.

Basketbol Federasyonu, kulüpleri bir araya toplayarak önerileri de ekleyerek bir çalıştay yapacak ve tüzüğe son şeklini verecek.

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