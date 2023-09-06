Basketbolda Tüzük Değişti...Genel Kurul 26 Eylül'de başkan seçmek için yeniden toplanacak...

KKTC Basketbol Federasyonu Seçimli Olağan Genel Kurulu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde yapıldı. Tüzük gereği divan kurulunun oluşumu gerçekleştirilen genel kurulda Divan Başkanı Tahir Soyer olurken, divan sekreterliklerini Hakan Atamtürk ve Talat Yalkut yürüttü.

Faaliyet raporu oyçokluğu, mali rapor oybirliği ile geçti

Faaliyet raporunu Federasyon Başkanı Orhun Mevlit okudu ve 3 yıllık süreçte gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili üyelere bilgi verdi. Yapılan oylamada faaliyet raporu oyçokluğu ile geçti.

Mali raporun sunumunu ise Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sonuvar yaptı. Mali rapor oybirliği ile üyeler tarafından aklandı.

Tüzük değişti, Başkan adaylığı başvurusu olmaması nedeni ile kurul ertelendi

Seçimli Genel Kurul’da başkanlık seçimi için herhangi bir başvuru olmaması nedeni ile seçim divan kararı ile 3 hafta sonrasına ertelenirken, bazı üye kulüplerin tüzük değişiklik talebi divan tarafından kabul edilerek okundu.

Genel Kurula 11 kulüp katıldı. Kulüplerin Genel Kurula öneri olarak sunduğu tüzük maddeleri salt çoğunlukla onaylandı ve tüzük de değişklikler yapıldı.

Kulüpler tüzük değişiklik önerilerini tüzüğün 23. maddesine göre " Bu Tüzüğü değiştirebilmede Olağan Genel Kurul yetkili olup, Kurul'da yapılacak oylama sonucunda Tüzük Genel Kurulda oy kullanma hak ve yetkisine sahip üyelerin ⅔ çoğunluğunun toplanması ile ve oy hakkına sahip üyelerin salt çoğunluğu ile değiştirilebilir." gerçekleştirdi.

GENEL KURUL 26 EYLÜL'DE

Basketbol'da yeni Genel Kurula kadar işleri Divan Kurulu yürütecek.

26 Eylül tarihinde Genel Kurul başkanı seçmek için yeniden toplanacağı da karar bağlandı.