  • BIST 8181.67
  • Altın 1653.561
  • Dolar 26.803
  • Euro 28.7382
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAkansoy: “Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik yeni süreç takvime dayalı ve sonuca odaklı olmalı”

Basketbolda Tüzük Değişti...Genel Kurul 26 Eylül'de başkan seçmek için yeniden toplanacak

» »
Basketbolda Tüzük Değişti...Genel Kurul 26 Eylül'de başkan seçmek için yeniden toplanacak...
Basketbolda Tüzük Değişti...Genel Kurul 26 Eylül'de başkan seçmek için yeniden toplanacak

KKTC Basketbol Federasyonu Seçimli Olağan Genel Kurulu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde yapıldı. Tüzük gereği divan kurulunun oluşumu gerçekleştirilen genel kurulda Divan Başkanı Tahir Soyer olurken, divan sekreterliklerini Hakan Atamtürk ve Talat Yalkut yürüttü.

 

Faaliyet raporu oyçokluğu, mali rapor oybirliği ile geçti
Faaliyet raporunu Federasyon Başkanı Orhun Mevlit okudu ve 3 yıllık süreçte gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili üyelere bilgi verdi. Yapılan oylamada faaliyet raporu oyçokluğu ile geçti.
Mali raporun sunumunu ise Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sonuvar yaptı. Mali rapor oybirliği ile üyeler tarafından aklandı.

 

Tüzük değişti, Başkan adaylığı başvurusu olmaması nedeni ile kurul ertelendi
Seçimli Genel Kurul’da başkanlık seçimi için herhangi bir başvuru olmaması nedeni ile seçim divan kararı ile 3 hafta sonrasına ertelenirken, bazı üye kulüplerin tüzük değişiklik talebi divan tarafından kabul edilerek okundu. 

Genel Kurula  11 kulüp katıldı. Kulüplerin Genel Kurula öneri olarak sunduğu tüzük maddeleri salt çoğunlukla onaylandı ve tüzük de değişklikler yapıldı.

 

Kulüpler tüzük değişiklik önerilerini tüzüğün 23. maddesine göre " Bu Tüzüğü değiştirebilmede Olağan Genel Kurul yetkili olup, Kurul'da yapılacak oylama sonucunda Tüzük Genel Kurulda oy kullanma hak ve yetkisine sahip üyelerin ⅔ çoğunluğunun toplanması ile ve oy hakkına sahip üyelerin salt çoğunluğu ile değiştirilebilir." gerçekleştirdi.

 

GENEL KURUL 26 EYLÜL'DE

Basketbol'da yeni Genel Kurula kadar işleri Divan Kurulu yürütecek.

26 Eylül tarihinde Genel Kurul başkanı seçmek için yeniden toplanacağı da karar bağlandı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İkamet İzinsiz 4 tutuklama06 Eylül 2023 Çarşamba 14:24
  • Meyhane'de Kasti hasar, sarhoşluk ve rahatsızlık,06 Eylül 2023 Çarşamba 14:17
  • Resmi Evrak Sahteleme ve Tedavüle Sürme06 Eylül 2023 Çarşamba 14:11
  • Çavuş, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu ile bir araya geldi06 Eylül 2023 Çarşamba 13:59
  • Mağusa'da trafik kazası.. İşte detaylar..06 Eylül 2023 Çarşamba 13:54
  • Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü binasında silah ve darp!06 Eylül 2023 Çarşamba 13:54
  • Alsancak’ta Butikte Hırsızlık06 Eylül 2023 Çarşamba 13:51
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)06 Eylül 2023 Çarşamba 13:49
  • "Gazetecilik Suç Değildir" Paneli Bu Akşam06 Eylül 2023 Çarşamba 13:49
  • KTOEÖS’ten KHK’ya “Müdür ve muavin nakillerini bir an önce yap” çağrısı06 Eylül 2023 Çarşamba 13:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti