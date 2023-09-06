  • BIST 8337.67
  • Altın 1656.655
  • Dolar 26.8222
  • Euro 28.7496
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİsrail, Batı Şeria'da 3 yerleşim yerini yasallaştırıyor

Basketbolda Tüzük Değişti...Genel Kurul 27 Eylül'de başkan seçmek için yeniden toplanacak

» »
Basketbolda Tüzük Değişti...Genel Kurul 27 Eylül'de başkan seçmek için yeniden toplanacak...
Basketbolda Tüzük Değişti...Genel Kurul 27 Eylül'de başkan seçmek için yeniden toplanacak

KKTC Basketbol Federasyonu Seçimli Olağan Genel Kurulu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde yapıldı. Tüzük gereği divan kurulunun oluşumu gerçekleştirilen genel kurulda Divan Başkanı Tahir Soyer olurken, divan sekreterliklerini Hakan Atamtürk ve Talat Yalkut yürüttü.

 

Faaliyet raporu oyçokluğu, mali rapor oybirliği ile geçti
Faaliyet raporunu Federasyon Başkanı Orhun Mevlit okudu ve 3 yıllık süreçte gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili üyelere bilgi verdi. Yapılan oylamada faaliyet raporu oyçokluğu ile geçti.
Mali raporun sunumunu ise Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sonuvar yaptı. Mali rapor oybirliği ile üyeler tarafından aklandı.

 

Tüzük değişti, Başkan adaylığı başvurusu olmaması nedeni ile kurul ertelendi
Seçimli Genel Kurul’da başkanlık seçimi için herhangi bir başvuru olmaması nedeni ile seçim divan kararı ile 3 hafta sonrasına ertelenirken, bazı üye kulüplerin tüzük değişiklik talebi divan tarafından kabul edilerek okundu. 

Genel Kurula  11 kulüp katıldı. Kulüplerin Genel Kurula öneri olarak sunduğu tüzük maddeleri salt çoğunlukla onaylandı ve tüzük de değişklikler yapıldı.

 

Kulüpler tüzük değişiklik önerilerini tüzüğün 23. maddesine göre " Bu Tüzüğü değiştirebilmede Olağan Genel Kurul yetkili olup, Kurul'da yapılacak oylama sonucunda Tüzük Genel Kurulda oy kullanma hak ve yetkisine sahip üyelerin ⅔ çoğunluğunun toplanması ile ve oy hakkına sahip üyelerin salt çoğunluğu ile değiştirilebilir." gerçekleştirdi.

 

GENEL KURUL 27 EYLÜL'DE

Basketbol'da yeni Genel Kurula kadar işleri Divan Kurulu yürütecek.

27 Eylül tarihinde Genel Kurul başkanı seçmek için yeniden toplanacağı da karar bağlandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deprem Komitesi toplandı07 Eylül 2023 Perşembe 18:39
  • Dursun Oğuz, Aliyev ile bir araya geldi07 Eylül 2023 Perşembe 18:38
  • Dikkat! Elektrik kesintisi...07 Eylül 2023 Perşembe 18:37
  • Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli oldu07 Eylül 2023 Perşembe 18:37
  • Bilim insanları sperm ve yumurtasız insan embriyosu modeli geliştirdi07 Eylül 2023 Perşembe 11:42
  • Basketbolda Tüzük Değişti...Genel Kurul 27 Eylül'de başkan seçmek için yeniden toplanacak07 Eylül 2023 Perşembe 08:33
  • Döviz güne nasıl başladı? 7 Eylül 2023 Perşembe07 Eylül 2023 Perşembe 08:26
  • Oğuz, TDT Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar Toplantısı’na katılıyor07 Eylül 2023 Perşembe 08:08
  • Güzelyurt’un bazı bölgelerinde 3 saatlik elektrik kesintisi07 Eylül 2023 Perşembe 08:01
  • Oğuz, Muhtarlar Birliği’ni Kabul Etti06 Eylül 2023 Çarşamba 15:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti