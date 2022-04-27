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Basketbolda U17 Erkekler Ligi başlıyor

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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Erkekler Ligi’nde 2021-22 sezonu başlıyor. Yeni sezon 28 Nisan Perşembe günü oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.
Basketbolda U17 Erkekler Ligi başlıyor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Erkekler Ligi’nde 2021-22 sezonu başlıyor. Yeni sezon 28 Nisan Perşembe günü oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Bu sezon ligde sekiz takım mücadele edecek. Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Soyer, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Mağusa Gelişim Akademisi (MGA), Akdeniz Spor Birliği, Hacıganimler ve Koopspor ligde yer alacak olan ekipler. Ligin ilk hafta karşılaşmalarının programı şu şekilde:

28 Nisan Perşembe

E. Apakan Spor Salonu: GAÜ – YDÜ (20.00)

N. Taşkın Spor Salonu: Soyer – DAÜ (20.00)

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