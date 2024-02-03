Basketbol'da Üniversiteler de parkeye iniyor, Lig 12 Şubat'ta başlayacak

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu ile Musmer Trading Limited ile Unileague’e yönelik sponsorluğu anlaşması dün Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörlük Binası’nda imzalandı. Toplantıda ayrıca organizasyonu medya sponsorluğunu üstlenen Kuzey Kıbrıs Web TV ile de sözleşmeye imza atıldı. Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, Musmer Trading Ltd. adına La Nouba İşletme Müdürü Hasan Çolakoğlu ve Kuzey Kıbrıs Web TV Direktörü Aykut Aksu, imza töreni öncesinde birer konuşma gerçekleştirdi.

KINACI: BU YIL ÇITAYI DAHA YUKARIYA ÇEKME HEDEFİNDEYİZ

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, üniversite sporlarına vermiş oldukları destek için bu yıl Unileague’e ana sponsor olan Musmer Trading Limited ve medya sponsorluğunu üstlenen Kuzey Kıbrıs Web TV’ye teşekkür etti. Kınacı, “KKTC Basketbol Federasyonu ile yürütmüş olduğumuz işbirliği neticesinde iki yıldır hem Unileague’in marka değerini yukarıya doğru çektik hem de üniversitelerin basketbola olan ilgisini artırdı. Bu yıl da inşallah bunu daha yukarıya çıkarmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

NASIROĞLU: ORTAK İŞLERE SEVE SEVE GÖNÜLLÜYÜZ

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, basketbolun olduğu yerde federasyon olarak katkı koymaya hazır olduklarını ve seve seve gönüllü olduklarının altını çizdi. Ülkenin basketbolunu kalkındırmak için UniLeague adı altında yapılan bu çalışma ve ortamı yakından takip ettiklerini ifade eden Nasıroğlu, bu sene de çıtayı el birliği ile daha da yukarıya çekmek istediklerini sözlerine ekledi.

ÇOLAKOĞLU: ÜLKE GENÇLİĞİ VE SPORCUSUNUN YANINDAYIZ

Musmer Trading Ltd. adına konuşan La Nouba İşletme Müdürü Hasan Çolakoğlu, “Musmer Trading Limited, ticari bir şirket olmanın yanında ülke gençliğini ve sporcusunun yanında olma misyonunu benimsemektedir. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesi ve Avrupa standartlarında bir işe imza atmak için elimizden geleni yapacağız. Musmer Trading Limited bünyesinde bulunan eğlence sektörünün öncüsü La Nouba ve yemek sektöründe de Afitap Kebap olarak organizasyona katkı koyacağız. Çok güzel bir organizasyon olacağını düşünüyoruz.” dedi.

AKSU: BASKETBOLU DAHA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN BURADAYIZ

Kuzey Kıbrıs Web TV Direktörü Aykut Aksu ise organizasyon boyunca başarılı bir yayın yapma hedefinde olduklarını ifade etti. Ellerinden geldiği kadarıyla UniLeague’in bilinirlik ve görünürlüğünü artırmak ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Aksu, "En büyük amaçlarımızdan birisi çok az görünür olan ve çok fazla katılımcıya sahip bu spor dalını daha ileriye taşımak ve basketbolun ülkenin ikinci en önemli spor dalı olduğunu kanıtlamaktır.” dedi.

İMZALAR ATILDI

Konuşmaların tamamlanması ile birlikte taraflar arasında sponsorluk anlaşmalarına imza atıldı. Ardından ise organizasyonda yer alacak üniversitelerin antrenörlerinin konuşması ile basın toplantısı sona erdi.