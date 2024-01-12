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Basketbolda yeni dönemde PorLig'de kaç takım olacak?

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Basketbolda yeni dönemde PorLig'de kaç takım olacak?
Basketbolda yeni dönemde PorLig'de kaç takım olacak?

Basketbol'da Orhun Mevlit döneminde yaşanan kaosun sona ermesi ile özellikle ProLig'de kaç takımın olacağı yeniden  konuşulmaya başlandı.

Bilindiği gibi geçmiş dönem Basketbol'da  krize sürüklemiş ve Basketbol Ligleri başlayamamıştı.

Liglerin başlamaması üzerine harekete geçen kulüpler imza toplayarak başarısız olarak gördükleri Orhun Mevlit ve yönetimini değiştirmişti.

 

6 TAKIM KESİN

Geçtiğimiz haftalarda Pronın Nabzı Programına katılan ve Genel Kurulda yeniden başkanlığa seçilen KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ProLig'in en az 6 takım ile başlayacağını açıklamıştı.

 

8 TAKIM OLABİLİR

Edinilen bilgilere göre yeni dönemde bir çok kulübün ProLig'e katılmak için çalıma başlattığı belirtilirken bu dönem takım sayısının 8 olabileceği de konuşuyor.

Hatırlanacağı gibi bir önceki dönem ProLig  5 Takımla oynanmış ve 31 Mayıs tarihinde sona ermişti.

 

BORÇLAR ENDİŞE VERİYOR

Geçmiş dönemden kalan borçlar ise camiayı endişelendirmeye devam ediyor. Özellikle Mali raporun kıl payı genel kuruldan onaylanması sonrasında Mali raporda görülmeyen borçların ortaya çıkması Federasyon Yönetim kurulunu hareketlendirmiş durumda.

 

SAYIŞTAYA GİDİLEBİLİR
Mali raporda olmayan borçlarla ilgili KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun nasıl bir karar alacağı merakla beklenirken, Orhun Mevlit dönemindeki mali hesapların denetlenmesi için Sayıştay'a gönderilmesi de gündemde olduğu öne sürüldü.

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