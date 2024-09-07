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Basketbol'da Yeni sezon Ekim’de başlıyor

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Basketbol Federasyonu, kulüp antrenörleri ile  2024-2025 sezonunun planlamasını kulüp antrenörleri ile konuştu.
Basketbol'da Yeni sezon Ekim’de başlıyor

Basketbol Federasyonu, kulüp antrenörleri ile  2024-2025 sezonunun planlamasını kulüp antrenörleri ile konuştu.
TED Kuzey Kıbrıs Koleji Ortaokul/Lise binasında gerçekleşen toplantıda Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Karaoğlan ile yönetim kurulu üyesi Nihat Yılmaz toplantıda yeni sezon ile ilgili bilgilendirme yaptı.
De Ekim ayında U 18 Erkekler U 14 Erkekler Liginde başlayacağını açıkladı.

Erkekler Ligi’nde ilk buluşma Cumhuriyet Kupası’nda

Erkekler Ligi 15 Kasım Cumhuriyet Kupası’nda olacak.
Ayrıca Erkeklerde Federasyon Kupası Kasım ayında yapılacak.

U 12 Ligi
Vedat Kaner Vakfı sponsörlüğünde yapılacak U 12Easy Ligin de cumartesi günleri yapılacağı açıklandı.
U 10 Junior Lig ise Haziran ayında yapılacak.

4 ayrı turnuva
Geçmiş yıllarda gerçekleşen Urcan Vangöl, Levent SOYKUT, M.Ali Aksay ve Attila Topaloğlu anı turnuvaları alt yapılarda yeniden programa konuldu.

Mali genel kurul Eylül ortasında
Basketbol Federasyonu ayrıca Eylül ayı ortasında malı genel kurulu gerçekleştirecek.

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