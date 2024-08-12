  • BIST 9902.68
  • Altın 2632.672
  • Dolar 33.5188
  • Euro 36.6472
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKA2024 Paris Olimpiyat Oyunları sona erdi

Basketbol'da yıllar sonra Antrenör kursları açılıyor

» »
Basketbol'da yıllar sonra Antrenör kursları açılacağı duyuruldu.
Basketbol'da yıllar sonra Antrenör kursları açılıyor

Basketbol'da yıllar sonra Antrenör kursları açılacağı duyuruldu.

İşte yapılan açıklama;

01 - 20 Eylül 2024 tarihleri arasında ülkemizde yapılacak olan Ulusal “E” ve “D” Kategori Antrenör Kurslarına katılmak isteyen kişilerin KKTC Basketbol Federasyonu ve Türkiye Basketbol Federasyonu’na bağlı antrenörlerimiz tarafından uygulanacak bu kurslara katılmak için en geç 23 Ağustos 2024 Cuma gününe kadar KKTC Basketbol Federasyonu’na e-mail ya da WhatsApp aracılığı ile baş vurmaları önemle duyurulur .

Belirtilen tarihten sonra müracaatların dikkate alınmayacağını bildirir , gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz. Başvuru sayısına göre kesin tarihler ve katılım ücreti sizlere daha sonra duyurulacaktır.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Spor Dairesi Ceza Kurulunun Basketbol kararları "Ne anlama geliyor"?01 Ağustos 2024 Perşembe 08:35
  • Spor Dairesi Ceza Kurulu Koop Spor oyuncularının serbest olduğu kararını verdi31 Temmuz 2024 Çarşamba 13:19
  • Basketbol'da Spor Dairesi Ceza Kurulu kararı şok yarattı! YİM'e taşınması bekleniyor!31 Temmuz 2024 Çarşamba 12:57
  • Basketbol'a 12 yeni Hakem26 Temmuz 2024 Cuma 15:44
  • Liglere damga vurdular22 Temmuz 2024 Pazartesi 11:38
  • Basketbol'da Tüzük değişiklikleri için kulüplerin önerileri bekleniyor21 Temmuz 2024 Pazar 16:16
  • Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu biten 2023-2024 sezonunu değerlendirdi18 Temmuz 2024 Perşembe 11:59
  • Gençler Birliği'nden şampiyonluk ziyareti16 Temmuz 2024 Salı 11:43
  • Basketbol'da sezon kapandı, son şampiyon Levent oldu...16 Temmuz 2024 Salı 11:18
  • THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu15 Temmuz 2024 Pazartesi 18:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti