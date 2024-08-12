Basketbol'da yıllar sonra Antrenör kursları açılıyor

Basketbol'da yıllar sonra Antrenör kursları açılacağı duyuruldu.

İşte yapılan açıklama;

01 - 20 Eylül 2024 tarihleri arasında ülkemizde yapılacak olan Ulusal “E” ve “D” Kategori Antrenör Kurslarına katılmak isteyen kişilerin KKTC Basketbol Federasyonu ve Türkiye Basketbol Federasyonu’na bağlı antrenörlerimiz tarafından uygulanacak bu kurslara katılmak için en geç 23 Ağustos 2024 Cuma gününe kadar KKTC Basketbol Federasyonu’na e-mail ya da WhatsApp aracılığı ile baş vurmaları önemle duyurulur .

Belirtilen tarihten sonra müracaatların dikkate alınmayacağını bildirir , gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz. Başvuru sayısına göre kesin tarihler ve katılım ücreti sizlere daha sonra duyurulacaktır.



Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu