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Basketbolun hakem eğitim sponsoru yine Asbank

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KKTC Basketbol Federasyonu, bankacılık sektörünün önemli temsilcilerinden Asbank ile yeni bir protokole imza attı.
Basketbolun hakem eğitim sponsoru yine Asbank

Son iki yıldır özellikle hakem eğitimleri konusunda basketbolumuza önemli katkılar sağlayan Asbank ile kapsamı genişletilmiş “Hakem Eğitimleri Sponsorluğu ve Sosyal Sorumluluk projeleri” anlaşması bugün atılan imzalarla hayata geçirildi.

Asbank Genel Müdürlük Binası’nda imzalanan sponsorluk anlaşmasına KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ile Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip imza koydu. İmza töreninde federasyon yönetimini temsilen Ali Tüzünkan, Çağda Pehlivan ve genel sekreter Tamer Bolat hazır bulunurken, Asbank Kurumsal İletişim Yetkilisi Selin Altuner Sertel de imza töreninde yer aldı.

 

Karip ve Mevlit memnun

Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip, Basketbol Federasyonu ile yeni bir protokol imzalamaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu protokolün kapsamının genişleyebileceğini ve federasyon yönetimi ile daha yakın çalışmak istediklerini aktardı.

Karip, federasyonun ortaya koyduğu projeye inandıklarını belirtirken, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ise konuşmasında üçüncü yılına girilen işbirliğinin karşılıklı faydanın bir ispatı olduğunu aktararak, bu durumun sürdürülebilirlik olarak kendilerine umut verdiğini dile getirdi.

Mevlit, Asbank’ın memnuniyetini dile getirmesinin önemli olduğunu söylerken, bu uzun soluklu işbirliğini diğer sponsorluklar için cesaretlendirici bir adım olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

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