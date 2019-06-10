  • BIST 94.264
  • Altın 246,873
  • Dolar 5,7739
  • Euro 6,5297
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Baskı Resim Sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından açılacak

» »
Kazakistan Sanatçısı Batukhan Baymen’nin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 55 eserden oluşan Baskı Resim Sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından açılacak.
Baskı Resim Sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, serginin açılışı, 12 Haziran 2019, saat 09.00’da, İrfan Günsel Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleşecek.

Çalışmalarının önemli bir teması, çocukluğa ve sanatçının anılarına hitap eden sergi, 21 Haziran 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Batukhan Baymen Kimdir?

1955 yılında Güney Kazakistan bölgesinin Tyulkubaysky bölgesinde doğan Batukhan Baymen, 1977'de Shymkent Pedagoji Enstitüsü, sanatsal grafik fakültesinden mezun oldu.   A. Kasteev adında Sanat Koleji'nde öğretmenlik yapan sanatçı, 1979'da Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği'nin Güney Kazakistan şubesinde çalıştı. 1990'da Kazakistan Sanatçılar Birliği'nin Güney Kazakistan şubesinin baş sanatçısı oldu. Birçok kişisel serginin sahibi olan Batukhan Baymen’nin 2004 yılında Berlin’de, 2005 yılında da İstanbul'da kişisel sergileri açıldı. 2014 yılında, Devlet Sanat Müzesinde A.Kasteev adında "Abyss" adlı kişisel bir sergi düzenlendi. Eylül 2015'te, Shymkent şehrinde bölgesel güzel sanatlar müzesinde Kazak Hanlığı'nın 550. yıldönümüne adanmış kişisel bir sergi açtı. Sanatçı 2015 yılında “Kentau şehrinin 60 yılı” kuruluşu anısına Jübile Madalyası'nı aldı. Eylül 2016'da Bishkek'ten Gapar Aitiev'in adını taşıyan Kırgızistan ve Kazakistan'ın “Göçmenler” bağımsızlığının 25. yıldönümüne özel bir sergi düzenlendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri velileri ile birlikte “English Fun Week” etkinliğinde bir araya geldi07 Haziran 2019 Cuma 12:43
  • “Galaksiler” Sınıfında Büyüleyici Yolculuk07 Haziran 2019 Cuma 10:24
  • “Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi” Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafindan açildi03 Haziran 2019 Pazartesi 12:10
  • YDÜ “Tiyatro Bölümü” Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat dallarına özel yetenek sınav kayıtları devam ediyor03 Haziran 2019 Pazartesi 11:07
  • Bayramda Beslenme Düzenine Dikkat!03 Haziran 2019 Pazartesi 11:02
  • Avrupa Birliği İlişkileri Yakın Doğu Üniversites'inde irdelendi01 Haziran 2019 Cumartesi 13:21
  • “Türkiye Resim ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı31 Mayıs 2019 Cuma 16:25
  • YDÜ ile Gazi Üniversitesi’nden Kıbrıslı Türkler’in mücadelesini sanatla anlatacak anlamlı sergi31 Mayıs 2019 Cuma 16:21
  • “Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi” ile “Başkurdistanlı Sanatçılar Resim Sergisi” açılıyor30 Mayıs 2019 Perşembe 17:16
  • “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı30 Mayıs 2019 Perşembe 17:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti