Kazakistan Sanatçısı Batukhan Baymen’nin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 55 eserden oluşan Baskı Resim Sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, serginin açılışı, 12 Haziran 2019, saat 09.00’da, İrfan Günsel Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleşecek.

Çalışmalarının önemli bir teması, çocukluğa ve sanatçının anılarına hitap eden sergi, 21 Haziran 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Batukhan Baymen Kimdir?

1955 yılında Güney Kazakistan bölgesinin Tyulkubaysky bölgesinde doğan Batukhan Baymen, 1977'de Shymkent Pedagoji Enstitüsü, sanatsal grafik fakültesinden mezun oldu. A. Kasteev adında Sanat Koleji'nde öğretmenlik yapan sanatçı, 1979'da Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği'nin Güney Kazakistan şubesinde çalıştı. 1990'da Kazakistan Sanatçılar Birliği'nin Güney Kazakistan şubesinin baş sanatçısı oldu. Birçok kişisel serginin sahibi olan Batukhan Baymen’nin 2004 yılında Berlin’de, 2005 yılında da İstanbul'da kişisel sergileri açıldı. 2014 yılında, Devlet Sanat Müzesinde A.Kasteev adında "Abyss" adlı kişisel bir sergi düzenlendi. Eylül 2015'te, Shymkent şehrinde bölgesel güzel sanatlar müzesinde Kazak Hanlığı'nın 550. yıldönümüne adanmış kişisel bir sergi açtı. Sanatçı 2015 yılında “Kentau şehrinin 60 yılı” kuruluşu anısına Jübile Madalyası'nı aldı. Eylül 2016'da Bishkek'ten Gapar Aitiev'in adını taşıyan Kırgızistan ve Kazakistan'ın “Göçmenler” bağımsızlığının 25. yıldönümüne özel bir sergi düzenlendi.