Baskın Oran'dan çarpıcı yazı: "Laik" CHP Başkan E.Tatar'ı desteklemiş olmuyor mu?

İşte o yazıdan satırbaşları;

10 Haziran 2021 Perşembe. Kılıçdaroğlu KKTC’ye günübirlik ziyarette bulunuyor. Konuyu KKTC’li gazeteci Hasan Kahvecioğlu’nun yazısından okudum ve eski başkan Mustafa Akıncı’ya en yakın yerel kaynaklardan ayrıntısıyla teyit ettirdim. CHP tarafıyla da konuştum, onlar kabul etmiyorlar. Ben şahsen anladığımı yazayım:

CHP heyeti, M. Akıncı’dan KKTC Meclis Başkanlığı aracılığıyla saat 18.45’e randevu alıyor. Fakat, federasyonu reddetmediği için CB Erdoğan tarafından tamamen dışlandığı bilinen, MİT tarafından tehdit edildiği bildirilen, Erdoğan’ın tam anlamıyla arkasında olduğu Başkan Ersin Tatar yönetimi tarafından Rumcu ilan edilen M. Akıncı telefon ettirip kaç kişi gelineceğini sordurduğunda, CHP ekibi “yoğun iş trafiği” yüzünden randevuyu iptal edip dönmek zorunda olduklarını bildiriyor. Bir başka versiyona göre M. Akıncı resmî programda adını göremeyince Meclis’i aratıyor ve randevunun iptal edildiğini öyle öğreniyor.

Randevu iptalleri bu pandemi döneminde, hele de günübirlik gelindiğinde olabilir. Ama bir husus daha var Lefkoşe’den öğrendiğim: Kılıçdaroğlu iptal edilen randevu saatlerinde KKTC’nin ulusalcı Beşparmak Grubu’yla görüşüyor. CHP’ye sordum, o Grup programda zaten vardı, dediler.

Kur’an kursları konusunda E. Tatar yönetiminin laikliği ihlal ettiğine ilişkin KKTC mahkeme kararının ve buna karşı Erdoğan’ın hemen dile getirdiği tehdidin daha mürekkebi kurumamışken, “laik” CHP’nin bu yaptığı Başkan E. Tatar’ın desteklenmesi değil de nedir?

E. Tatar ki, ünlü Halil Falyalı’yla olan resimlerinin yanı sıra, “tanımam” dediği Almanyalı Osmanlılar yöneticisi Taner Ay'la çekilmiş fotoğrafları var; T. Ay’ın babası Çetin Ay'ın da uzun yıllardır KKTC'nin Almanya'daki fahri temsilcilerinden biri olduğu ortaya çıktı.

Ondan sonra da CHP niye oy alamıyor diye soruluyor. Güvenemiyor insanlar.