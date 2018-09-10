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Başlar: “Türkiye’ye hellim satmak hayal oluyor”

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Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, dövizin Türk Lirası karşısında artışı nedeniyle gelen zamların süt ürünlerini vurmaya devam ettiğini; hellim ihracatının durduğunu ve çok kısa süre sonra Türkiye’ye hellim satmanın bir hayal olacağını kaydetti.
Başlar: “Türkiye’ye hellim satmak hayal oluyor”

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, dövizin Türk Lirası karşısında artışı nedeniyle gelen zamların süt ürünlerini vurmaya devam ettiğini; hellim ihracatının durduğunu ve çok kısa süre sonra Türkiye’ye hellim satmanın bir hayal olacağını kaydetti.
Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği Başkanı Mustafa Başlar yazılı açıklamasında, süt ve süt ürünlerinin Türkiye’ye yapılan ihracatın yarısına denk geldiğini fakat iki ay önce zamlarla kaşar peyniri ihracatlarının durma noktasına geldiğini, bugün ise hellim ihracatının da durduğu ve çok kısa bir süre sonra Türkiye’ye hellim satmanın bir hayal olacağını belirtti.

İhracatın yüzde 50’sinin Türkiye’ye yapıldığına işaret eden Başlar, geri kalanının ise Orta Doğu ülkelerine ihraç edildiğini, hellimin tümünün kesinlikle Orta Doğu’ya ihraç edilemeyeceğini anlatan Başlar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“HELLİMİ KIZARTMA PEYNİRİ OLARAK YEMEYE HAZIR OLALIM”
“Kaldı ki Türkiye’de hellim üretimi (kızartma peynir diye üretiliyor) bizler kendi çıkarlarımızı unutup ana vatanı olduğuna inandığımız hellimi Kuzey Kıbrıs’ta da kızartma peyniri olarak yemeye hazır olmamamız gerekiyor ki şaşkın olmayalım. Hükümetin yapması gerekenleri bizler yapamayız.” 

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