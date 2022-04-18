  • BIST 2.510,11
  • Altın 934.329
  • Dolar 14.6361
  • Euro 15.8054
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAGuterres'ten Kudüs'teki kutsal mekanların statükosunun korunması çağrısı

Başlar: Üretim Yapan Sektörlerin Dayanacak Gücü Kalmadı

» »
SÜİB Başkanı Mustafa Başlar, süt fiyatının 6 TL'den 6,54 TL'ye yükseldiğini belirterek, "Üretim yapan sektörlerin dayanacak gücü kalmadı" dedi.
Başlar: Üretim Yapan Sektörlerin Dayanacak Gücü Kalmadı

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mustafa Başlar, yazılı bir açıklama yaparak, süt ürünlerine gelen zammı değerlendirdi.

Başlar, “Her geçen gün bir önceki günü aratır oldu. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’nde artık üretmek bir  hayal olma yoluna gidiyor” dedi.

Başlar, süte gelen son zamları sıralayarak, “15 Kasım 2021’de 3,40’dan 4 TL’ye, 1 Aralık 2021’de 4 TL’den 4,50 TL’ye, 15 Aralık 2021’de 4,50 TL’den 5 TL’ye ve 15 Mart 2022’de 5 TL’den 6 TL’ye yükselmişti fahat durmak bilmeyen zamlara son olarak bir yenisi daha eklendi” ifadelerini kullandı.

16 Nisan 2022’de süt fiyatının 6 TL’den 6,54 TL’ye yükseldiğini aktaran Başlar, bu zammın 1 kg hellimde 10-12 TL arasında bir fark yaratacağını söyledi.

“KKTC HALKININ VE ÜRETİM YAPAN SEKTÖRLERİN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI”

Başlar, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Adamızda en faal sektör  olarak  kalan çiftçilik, hayvancılık ve süt ürünleri birbirini tamamlayan bir  çark olarak  bitme noktasına gelmiştir. Bugün, orta ölçekli bir işletmenin enerji  gideri, elektrik, gaz  ve yakıt  olarak  300 bin TL’ye mal olma yoluna gitmiştir. Daha büyük işletmelerde ise 1 milyon ile 1 milyon 500 bine kadar çıkıyor. Bizlerin artık  dayanacak  gücü  kalmadı. Bakanlık ve hükümet  sıkıntıları zam yaparak, halkın cebinden elini derhal çekmesi, aksi  taktirde ne KKTC halkı ne de  üreticisi kalmayacak. Çözüm üretmek hükümet edenlerin işidir. Bu kötü günleri  zam yaparak değil,  radikal  kararlar alarak çözüm üretmesi en akıllıca yoldur.

Burdan bir kere daha Tarım Bakanlığı ve hükümeti sağ duyuya davet ediyorum. Ne KKTC halkının ne de üretim yapan sökterlerin dayanacak gücü kalmadı. Bir  zamanların huzurlu, yeşil adası, artık hırsızlık, yolsuzluk, işsizlik ve de buna benzer olumsuzluklar ile anılması bizleri derinden yaralıyor.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rauf Raif Denktaş(Anısını Koruma ve Yaşatma) Yasa Önerisi Resmi Gazete'de Yayımlandı18 Nisan 2022 Pazartesi 17:42
  • Kıb-Tek, Şubat Devresi Ödenmemiş Bakiyesi Bulunan Aboneliklerin Elektriklerini Kesti18 Nisan 2022 Pazartesi 17:34
  • Güç-Sen, Yeni Başkanı Abdullah Özdoğan18 Nisan 2022 Pazartesi 17:22
  • Evlat edinilen çocuğun KKTC vatandaşlığı yasası oy birliği ile geçti18 Nisan 2022 Pazartesi 16:48
  • Dikkat: İskele'de elektirik kesintisi!18 Nisan 2022 Pazartesi 16:47
  • "Çöl Tozu"" sınır değerleri aştı!18 Nisan 2022 Pazartesi 16:46
  • Ada içinde geçişlerde test yapma zorunluluğu artık yok!18 Nisan 2022 Pazartesi 16:43
  • Tatar: Kıbrıs kabloyla Türkiye’ye ve oradan da Avrupa enterkonnekte sistemine bağlanmalı18 Nisan 2022 Pazartesi 16:35
  • 45 yaşında vefat, otopsisi yapıldı...18 Nisan 2022 Pazartesi 16:04
  • 5 yaşında kız çocuğu vefat etti!18 Nisan 2022 Pazartesi 16:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti