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Başlayamayan Kıbrıs Müzakere sürecine özel temsilci arayışı

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Birleşmiş Milletler’in (BM), Kıbrıs sorununa ilişkin özel temsilci atanması konusu üzerinde uzlaşma sağlanamaması zayıflığının, Genel Sekreter Antonio Guterres’i alternatif çözümlere ittiği belirtildi.
Başlayamayan Kıbrıs Müzakere sürecine özel temsilci arayışı

Birleşmiş Milletler’in (BM), Kıbrıs sorununa ilişkin özel temsilci atanması konusu üzerinde uzlaşma sağlanamaması zayıflığının, Genel Sekreter Antonio Guterres’i alternatif çözümlere ittiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, geçici alternatifler için New York’taki Genel Sekreterliğin üst kademesindeki iki yetkiliye güvendiğini yazdı.

Gazete, bu kişilerin Genel Sekreter Yardımcısı Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary A. Di Carlo ile Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca (gazete bahse konu ismi Alexander Jenca olarak verdi) olduğuna dikkati çekti.

Jenca’nın kısa bir süre önce Kıbrıs’ı ve Türkiye’yi ziyaret ettiğini yazan gazete, ziyaretinin esas gündem maddesinin “özel temsilci” konusu olduğunu anımsattı.

Özel temsilci atanmasının söz konusu olmadığını yazan gazete, Genel Sekreter’in iki yakın çalışma arkadaşının, müdahil taraflarla ve özellikle garantör ülkelerle temas etmesi gerektiği zamanlarda, bölgeyi ziyaret edeceğini belirtti.

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