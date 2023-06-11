Başman'dan şaşırtan açıklama... " Kendimi güvende hissediyorum"!

“Birimiz Değil Hepimiz Kazanacağız” ve “ İş yapıyoruz ülkemize GÜÇ katıyoruz” sloganıyla hazırlanan geceye KKTC’nin dört bir yanından UBP gönüllüleri katıldı.

Milletvekili Adayı Ali Başman, etkinlikte yoğun ilgi görürken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, ilçe başkanları, örgüt temsilcileri gecede hazır bulundu.

Organizasyonun başında Ünal Üstel ve Millervekili Adayı Ali Başman, eşleri ile birlikte alkışlarla salona girdi…

Ali Başman ve UBP için hazırlanan görsel ve marşlar da salondan büyük alkış aldı.

HASİPOĞLU

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ara seçimin önemine vurgu yaparak “ Ana muhalefet, tek vekilliği bahane edip erken seçimin yolunu açmak istiyor, istikrarı engellemek istiyor. Tek yaptıkları inanmadıkları devlet için hizmet edenleri eleştirmek ama onlar eleştirir biz yaparız” dedi.

Hasipoğlu, “ Başbakanımız ve başarılı hükümetimizle, yol arkadaşımız Ali Başman’la bu yolu birlikte yürümek istiyoruz” diye konuştu

Hasipoğlu şöyle devam etti:

UBP halk demektir, hizmet demektir, KKTC’ye sahip çıkmak ve sevmek demektir, Anavatanla kader birliği demektir. 25 Haziran’da 25. vekilimiz Ali Başman şimdiden hayırlı olsun, iyi ki varsın, iyi ki aramızdasın, iyi ki mecliste de beraber olacağız, daha güçlü olacağız, daha çok iş yapacağız

BAŞMAN

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman da “Tam manasıyla harika bir ortam. Hepiniz tek tek alkışı hak ediyorsunuz” diyerek konuşmasına başladı

Başman, “ Bana öyle bir sevgi dolu kucak açtınız ki kendimi güvende hissediyorum” diye ekledi.

Onurlu görevi hiç düşünmeden kabul ettiğini belirten Başman şöyle konuştu: “Doğuştan UBP’liyiz, aileden UBP’liyiz, vatan sevgisi, bayrak sevgisi ile büyüdük. Şimdi bu memleket bizim düşüncesiyle mecliste hizmet etmek için yola çıktık. Bu kalabalıktan sonra bu seçimi kazanacağımızdan eminim, ama güçlü kazanalım, partimizin gücüne güç katalım. Ülkemizi, kalkındıracağız, daha ileriye nasıl götüreceğimizi düşüneceğiz. Bunun için çok çalışacağız. UBP olmadan hükümet olmaz, UBP olmadan iktidar olmaz, istikrar olmaz. Yeni reformlarla daha aydınlık günlere gidelim. Bu gece sevgi seli var, büyük coşku var, sağolun, varolun. Belli oldu ki 25 Haziran’da 25 vekille iktidar olacağız. Gazamız mübarek olsun

ÜSTEL

UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel de gecede yaptığı konuşmada, partinin 28. Kuruluş yıldönümü balosunda hazır bulunan, başta Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Töre ile eski genel başkanlar, bakan ve milletvekillerine ve partiye hizmeti geçen herkese yürekten teşekkür etti.

Anavatan Türkiye ile gönül birliği içinde, KKTC için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten Üstel, Anavatan Türkiye ile imzalanan protokolü eleştiren muhalefete tepki gösterdi.

Üstel, “ Hayatlarında protokol imzalayamayanlar, nasıl çalıştığını bilmeyenler sadece konuşuyor. Onlar konuşur biz çalışırız, halktan aldığımız güçle iş yaparız, yapacağız” dedi

Yeni hastanelerin, Asrın Projesi’nin Mesarya’ya ulaşmasının, alt yapı çalışmalarının, Yeni Girne – Çataköy Yolunun yeni protokolde yer aldığına işaret eden Üstel, mali kaynağın da hazır olduğunu, istenilen desteği her zaman aldıklarını söyledi; Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yürekten teşekkür etti.

Sosyal konut projesi, gençlere düşük faizli, kolay erişilen kredilerin sağlanacağını belirten Üstel, ayrıca yeni istihdam alanlarının da yaratılacağını açıkladı.

Ana muhalefetin sabah akşam Türkiye ve KKTC’ye söylemedik laf bırakmayan bir aday gösterdiğini belirten Üstel, “Bu seçim devlete inananlarla inanmayanlar, istikrar isteyenler ve istemeyenler arasında bir seçim olacak” dedi.

Üstel, gecede bir sürpriz açıklayarak “UBP’ye layık olduğu bir genel merkezi kazandırmış olacağız” dedi ve Yenikent BTHK yanında yer alacak yeni projeyi video eşliğinde tanıttı.

Konuşmasında güncel ekonomik durumla ilgili yapılan çalışmaları da paylaşan Başbakan Üstel, “Dövizde dalgalanma oldu. Halkın alım gücünde zorlanma var doğrudur. Kısa süre önce yüzde yüze yakın hayat pahalılığı ödedik. Haziran’da yine hayat pahalılığını vereceğiz. Sosyal prim desteğini vereceğiz” dedi.

Üstel, “Bugün merkez bankasında toplantı yaptık. Bazı temel tüketim maddelerinde KDV sıfırlanıyor. Başka yerden telafi edeceğiz” diye konuştu

Üstel, elektrikle ilgili de Türkiye’den enterkonnekte projesini hayata geçireceklerini, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerekli talimatı verdiğini, itiraz gelebilir denilmesi üzerine Erdoğan’ın “su geleceğinde de şikayet ediyorlardı, getirdik. Şimdi elektriği de getireceğiz” şeklinde sözleri olduğunu anlattı

Üstel, solar enerji kullanımını kolaylaştıracaklarını, gelinen aşamada solar enerjinin artık kaçınılmaz olacağını, herkesin buna hazırlıklı olması gerekeceğini söyledi.

Ünal Üstel, Deprem felaketinde hayatını kaybedenler için hukuki süreci takip etmeye devam edeceklerini de vurguladı.

Konuşmasında partililere zafer çağrısını yineleyen Üstel, “Adayımız çok güçlü bir kardeşimiz. Bu gecede de netleşti ki bu seçimi kazanacağız. Ama yine de adayımız iyidir nasıl olsa kazanır demiyelim. Sandığa gidelim, taşıyalım dargınlıkları bir yana bırakalım. Seçimde gücümüze güç katalım, devletimiz için, halkımız için daha çok çalışalım” dedi.