Başpiskopos ıı. Hrisostomos’a çekilen MRI temiz çıktı

Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’a, geçtiğimiz Ocak ayında ABD’de geçirdiği operasyonun ardından üç ay sonra çekilen MRI’da herhangi bir kitleye rastlanmadığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Başpiskopos II. Hrisostomos’a, 2018 yılında kanser teşhisi konduğunu, kanserin ilk önce kalın bağırsakta tespit edildiğini, ardından Londra’da operasyon geçirdiğini ve Ağustos 2019’a kadar kemoterapi aldığını yazdı.

Başpsikopos II. Hrisostomos’un, 2019 yılı sonunda kanserin karaciğerinde metasas yaptığının tespit edilmesi üzerine Ocak 2020’de ABD’de operasyon geçirdiğini anımsatan gazete Hrisostomos’a ABD’deki operasyondan üç ay sonra çekilen MRI’da herhangi bir kitleye rastlanmadığını bildirdi.