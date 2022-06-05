  • BIST 2.601,25
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3949
  • Euro 17.5893
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAAnne babalar dikkat! Bu hatalara düşmeyin!

Başpiskopos II. Hrisostomos’tan Başkanlık seçimiyle ilgili açıklamalar

» »
Başpiskopos II. Hrisostomos'un, Güney Kıbrıs’ta gelecek yıl yapılacak Başkanlık seçiminde aday olanların hiçbirini desteklemediğini söylediği; ancak Nikos Hristodulidis’e sempati duyduğunu da gizlemediği bildirildi.
Başpiskopos II. Hrisostomos’tan Başkanlık seçimiyle ilgili açıklamalar

Politis gazetesine röportaj veren II. Hrisostomos, Hristodulidis’in aldığı desteği Başpiskopos Makarios’un aldığı desteğe benzetirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “zeki biri” olduğunu ve adaylara karşı eşit mesafede duracağını; ancak Anastasiadis’in çocuklarının Hristodulidis’i destekleyeceğini bildiğini kaydetti.

 

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun ikinci tura geçmesinin kolay olmadığını belirten II. Hrisostomos, AKEL için de, desteklemek için seçeceği adayın “elini kolunu bağlayacağı” değerlendirmesinde bulundu.

 

II. Hrisostomos, DİKO’nun adayı Nikolas Papadopulos için ise, DİSİ ile AKEL’e eleştirilerde bulunarak yanlış bir taktik izlediğini ve bu partilerden biriyle işbirliği yapması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 4 çocuk arabayla feci şekilde kaza yaptı!04 Haziran 2022 Cumartesi 14:57
  • Anastasiadis, Ulusal Konsey'i topluyor!04 Haziran 2022 Cumartesi 14:11
  • Güneyde akaryakıtın litre fiyatı 2 Euro barajını aşıyor03 Haziran 2022 Cuma 20:08
  • AKEL'in olağanüstü Kıbrıs konferansı düzenliyor03 Haziran 2022 Cuma 12:44
  • MİK standardı uygulansa piyasada “hellim” kalmaz03 Haziran 2022 Cuma 12:29
  • Güneyde Mayıs'ta enflasyon yüzde 9,1 arttı03 Haziran 2022 Cuma 11:52
  • Güney Kıbrıs’ta Akaryakıtın Litre Fiyatı 2 Euro Barajını Aşıyor03 Haziran 2022 Cuma 11:41
  • Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı03 Haziran 2022 Cuma 11:14
  • Güney Kıbrıs'ta Hukuk Dairesi’nin hellim kararı sonrası gelişmeler02 Haziran 2022 Perşembe 11:24
  • Güney Kıbrıs'ta bütçe ilk çeyrekte 314,4 milyon Euro fazla verdi01 Haziran 2022 Çarşamba 13:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti