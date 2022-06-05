Başpiskopos II. Hrisostomos’tan Başkanlık seçimiyle ilgili açıklamalar

Başpiskopos II. Hrisostomos'un, Güney Kıbrıs’ta gelecek yıl yapılacak Başkanlık seçiminde aday olanların hiçbirini desteklemediğini söylediği; ancak Nikos Hristodulidis’e sempati duyduğunu da gizlemediği bildirildi.

Politis gazetesine röportaj veren II. Hrisostomos, Hristodulidis’in aldığı desteği Başpiskopos Makarios’un aldığı desteğe benzetirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “zeki biri” olduğunu ve adaylara karşı eşit mesafede duracağını; ancak Anastasiadis’in çocuklarının Hristodulidis’i destekleyeceğini bildiğini kaydetti.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun ikinci tura geçmesinin kolay olmadığını belirten II. Hrisostomos, AKEL için de, desteklemek için seçeceği adayın “elini kolunu bağlayacağı” değerlendirmesinde bulundu.

II. Hrisostomos, DİKO’nun adayı Nikolas Papadopulos için ise, DİSİ ile AKEL’e eleştirilerde bulunarak yanlış bir taktik izlediğini ve bu partilerden biriyle işbirliği yapması gerektiğini düşündüğünü belirtti.