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Başpiskopos II.Hrisostomos'un sağlık durumu stabil

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Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II.Hriostomos’un, sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.
Başpiskopos II.Hrisostomos'un sağlık durumu stabil

Alithia gazetesine göre, II.Hrisostomos’un özel doktoru Yosif Kasios, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Başpiskoposun çevresiyle iletişimde bulunduğunu ve görevini icra ettiğini söyledi.

II.Hrisostomos’un sağlık durumunun kötüleşmesinin, kolon kanserinden kaynaklanan metastaz sonrasında  normal bir gelişme olduğunu söyleyen Kasios,  Hrisostomos’un durumunun daha fazla kötüleşmediğini, bir haftadan beri stabil ve keyfinin yerinde olduğunu belirtti.

Gazete, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas’ın dün Başpiskopos II.Hrisostomos’u ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldığını yazdı.

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