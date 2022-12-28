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Başpiskopos Yeorgios’tan açıklamalar...

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Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, Kıbrıs sorunu konusunda görüşlerini ifade edeceklerini söyledi.
Başpiskopos Yeorgios’tan açıklamalar...

Politis gazetesinde yer alan habere göre, dün “Politis 107.6 & 97.6’ya” açıklamalarda bulunan Yeorgios, milli konuda görüşlerini ifade edeceklerini ve bunu Sen Sinod’da yapacakları görüşmenin ardından toplu bir şekilde yapacaklarını ifade etti.

Yeorgios, açıklamasında, bu konuyla ilgili bir komite olabileceğini de sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi ise haberinde, Başpiskopos Yeorgios’un RİK’e yaptığı açıklamalara yer verdi.

Açıklamasında önümüzdeki Şubat ayında Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine atıfta bulunan Yeorgios, başkanlık adaylarının başpiskopos seçilmesinden ötürü kutlamak için kendisini aradığını, ancak seçim öncesi döneme müdahale etmesi gerektiğini düşünmediğini dile getirdi.

Bunu yapması halinde rolünün bölücü yönde olacağını ifade eden Yeorgios, kendi rolünün birleştirici olacağını, aynı zamanda herkesin seçim programlarını dinlemekte ve dilediği kişiye oy vermekte özgür olduğunu ifade etti.

Yeorgios, şahsi fikrini sandıkta ifade edeceğini de söyledi.

Başpiskopos Yeorgios’un taç giyme töreninin 8 Ocak tarihinde olacağı ve ertesi gün de Yeorgios’un Başpiskopos seçilmesiyle boş kalan Baf Metropolitliği seçimlerinin ilan edileceği belirtildi.

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