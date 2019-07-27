Başpiskopos Yeroşibu'ya otel yapıyor

Başpiskopos'un yapacağı otelle ilgili AKEL sert tepki gösterdi.

AKEL yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yeroşibu’daki Kültürel Cinayetin Suç Ortakları Hükümet Ve Başpiskopos

Yeroşibu’da işlenme hazırlığındaki kültürel cinayet hakkında hükümet ne AKEL’e, ne de basına yanıt vermiyor. Başpiskoposluk kendi otelini ve gökdelenlerini inşa etsin diye hükümetin uluslararası önemdeki bir antik alanı kurban etmeye şimdiden karar verdiği görülüyor.

Anastasiadis-DİSİ hükümeti söz konusu alana lüks otelini ve iki gökdeleni inşa etmeyi isteyen Başpiskopos’a hizmet etmek için Kıbrıs devleti tarihinde ilk kez olarak antik bir alanı bu kategoriden çıkardı. Yapılan arkeolojik araştırmalar söz konusu alanda Antik Helen döneminin büyük bir kompleksinin olduğunu göstermiştir. Yani söz konusu olan Başpiskopos’un traktörle yıkacağı tehdidinde bulunduğu “bazı seramikler” değildir.

Yurttaşlar ve örgütlü yapılar olarak bu cinayetin önüne geçmeliyiz. Yurdumuzun antik eserleri ve kültürel mirası Başpiskopos’un girişimcilik faaliyetlerinde ve hükümetle al-verinde traktörleriyle çiğneyeceği “lokum” gibi bir toprak parçası değil, tüm Kıbrıs halkının mülküdür.