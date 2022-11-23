  • BIST 4.507,24
  • Altın 1039.936
  • Dolar 18.6232
  • Euro 19.2396
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKADSÖ’den yeni salgın adımı! 300 bilim insanı toplanıyor

Başpiskoposluk için 6 aday kesinleşti!

» »
II. Hrisostomos’un ölümünün ardından Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğuna talip aday sayısı dün kesinleşti.
Başpiskoposluk için 6 aday kesinleşti!

Politis “Vaatler ve Blöflerle Kilise Al-Veri… Adayların Oy Toplamak ve Sen Sinod’da Destek Almak İçin Çoğunluk Mücadelesi” başlığıyla manşete çektiği haberinde Başpiskoposluğun kesinleşen 6 talibini Baf Metropoliti Yeorgios, Limasol Metropoliti Athanasios, “Konstantia-Ammohosto (Mağusa)” Metropoliti Vasileos, “Omorfo ( Güzelyurt)” Metropoliti Neofitos, Tamasu Metropoliti İseas ve “Girne” Metropoliti Hrisostomos olarak sıraladı.

Habere göre, 6 aday, 2020’de Sen Sinod Meclisi’nde yapılan Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsız kilise olarak tanınması oylamasında sergiledikleri tavra göre ikiye ayrılıyor. Söz konusu oylamada Limasol, “Omorfo” ve Tamasu metropolitleri olumsuz, Baf, “Konstantia-Ammohosto (Mağusa)” ve “Girne” metropolitleri ise olumlu oy kullanmıştı.

Seçilmek için desteği şart olan Sen Sinod Meclisi’nde, düne kadar çoğunluğu oluşturan kesim, Kasım 2020’deki oylamada Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığından yana oy kullananlar ve aynı duruşu sergileyen adaylardan birinin, halk oylamasında son üçlü arasına girmeyi başarması halinde başpiskopos seçilme olasılığı yüksek.

Hiçbir şeye kesin gözüyle bakılmaması gerektiğine dikkat çeken gazete, son üçlünün seçilmesinin ardından Sen Sinod’da yapılacak tercihleri  “hiç de ilahi olmayan şeylerin” etkileyeceğini vurguladı.

Gazeteye göre, kimi oyları, desteklenecek adaydan alınacak karşılıklar belirleyecek. Seçilecek yeni Başpiskopos kendisine yardımcılar seçerken bazı mevki ve yetkiler verecek olması oy sahipleri arasında büyük ilgi konusu. Diğer bir önemli parametre ise bir din adamının  zengin bir metropolitlik veya Başpiskoposluktan mali kaynak alarak elde edeceği ekonomik güç.

“Karpaz Metropoliti” Hristoforos’un son anda adaylıktan vazgeçmesinin de bu unsurlarla doğrudan ilişkili olduğunu iddia eden gazete, Hristoforos’un bu şekilde konumunu ve pazarlık gücünü artırmak istediğini yazdı.

Habere göre, Rum Ortodoks Kilisesi’nin yeni Başpiskoposunun kim olacağına, “Moskova Patrikhanesinin her türlü nüfuzunu kesmek ana isteğiyle Fener Rum Patrikhanesi ile Yunanistan Kilisesi gibi dini unsurların yanısıra ABD ve Yunanistan hükümeti gibi siyasi unsurlar büyük ilgi gösteriyor. “Konstantia-Ammohosto (Mağusa)” Metropoliti Vasiliu veya Baf Metropoliti Yeorgios’un başpiskopos seçilmesinin bu unsurları memnun edeceğine dikkat çekilen haberde,  “Yunanistan Kilisesi de Yunanistan’daki metropolitlerin Kıbrıs’taki denkleri ile aralarındaki ilişkileri kullanarak nüfuzunu kullanıyor” ifadesine yer verildi.

Fileleftheros da haberi manşetten “Nihai Savaşta 6 Metropolit… Karpaz Neden Çekildi ve Çekilmesi, Başpiskoposluk Yarışında Kimlerin İşine Geliyor” başlığıyla verdi

Alihtia üçüncü manşete oturttuğu habere, “Başpiskoposluk Seçimi İçin Adaylık Başvurusu Yaptılar… Taht İçin 6 Aday… Baf, Girne, Limasol, Omorfo, Konstantia-Ammohosto ve Tamasu Aday Oldu, Karpaz Başpiskoposu Çekildi” başlık ve spotlarını attı.

Haravgi ise haberi “Karpaz Çekildi Tahta Talip Sayısı 6 Kaldı… Perde Gerisi Çalışmalar Yoğun” başlığıyla verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahte Paraya Dikkat!23 Kasım 2022 Çarşamba 15:45
  • Amcaoğlu: Elektrik Kurumuna Hala Konuyla İlgili Olmayan, Kişiler Atanıyor23 Kasım 2022 Çarşamba 15:32
  • Tatar: KKTC, Hepimizin Bekası ve Geleceği İçin Çok Önemli Bir Devlet Haline Gelmiştir23 Kasım 2022 Çarşamba 15:27
  • KTBK Komutanı Tümgeneral Öztürk, Maliye Bakanı Şan’a İade-i Ziyarette Bulundu23 Kasım 2022 Çarşamba 15:21
  • Töre: Ambargolar sonsuza kadar sürmeyecek23 Kasım 2022 Çarşamba 14:58
  • Kadın Doğum Ve Anestezi Uzmanlarından Çağrı23 Kasım 2022 Çarşamba 14:41
  • TUT-DER: Ucuzluk için birlikte mücadele23 Kasım 2022 Çarşamba 14:35
  • Maviş: Eğitimi düşünmeyen, öğretmeni, öğrenciyi düşünmeyen bir bakan istemiyoruz23 Kasım 2022 Çarşamba 14:32
  • KTGB’den Kazım Denizci’ye dayanışma23 Kasım 2022 Çarşamba 14:29
  • Amcaoğlu: Etin ucuzlaması gündemimizde!23 Kasım 2022 Çarşamba 14:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti