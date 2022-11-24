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Başpiskoposluk koltuğuna talip 6 aday kaldı

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II. Hrisostomos’un ölümünün ardından Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğuna talip aday sayısı kesinleşti.
Başpiskoposluk koltuğuna talip 6 aday kaldı

Politis “Vaatler ve Blöflerle Kilise Al-Veri… Adayların Oy Toplamak ve Sen Sinod’da Destek Almak İçin Çoğunluk Mücadelesi” başlığıyla manşete çektiği haberinde Başpiskoposluğun kesinleşen 6 talibini Baf Metropoliti Yeorgios, Limasol Metropoliti Athanasios, “Konstantia-Ammohosto (Mağusa)” Metropoliti Vasileos, “Omorfo ( Güzelyurt)” Metropoliti Neofitos, Tamasu Metropoliti İseas ve “Girne” Metropoliti Hrisostomos olarak sıraladı.

Habere göre, 6 aday, 2020’de Sen Sinod Meclisi’nde yapılan Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsız kilise olarak tanınması oylamasında sergiledikleri tavra göre ikiye ayrılıyor. Söz konusu oylamada Limasol, “Omorfo” ve Tamasu metropolitleri olumsuz, Baf, “Konstantia-Ammohosto (Mağusa)” ve “Girne” metropolitleri ise olumlu oy kullanmıştı.

Seçilmek için desteği şart olan Sen Sinod Meclisi’nde, iki gün öncesine kadar çoğunluğu oluşturan kesim, Kasım 2020’deki oylamada Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığından yana oy kullananlar ve aynı duruşu sergileyen adaylardan birinin, halk oylamasında son üçlü arasına girmeyi başarması halinde başpiskopos seçilme olasılığı yüksek.

Hiçbir şeye kesin gözüyle bakılmaması gerektiğine dikkat çeken gazete, son üçlünün seçilmesinin ardından Sen Sinod’da yapılacak tercihleri  “hiç de ilahi olmayan şeylerin” etkileyeceğini vurguladı.

Gazeteye göre, kimi oyları, desteklenecek adaydan alınacak karşılıklar belirleyecek. Seçilecek yeni Başpiskopos kendisine yardımcılar seçerken bazı mevki ve yetkiler verecek olması oy sahipleri arasında büyük ilgi konusu. Diğer bir önemli parametre ise bir din adamının  zengin bir metropolitlik veya Başpiskoposluktan mali kaynak alarak elde edeceği ekonomik güç.

“Karpaz Metropoliti” Hristoforos’un son anda adaylıktan vazgeçmesinin de bu unsurlarla doğrudan ilişkili olduğunu iddia eden gazete, Hristoforos’un bu şekilde konumunu ve pazarlık gücünü artırmak istediğini yazdı.

Habere göre, Rum Ortodoks Kilisesi’nin yeni Başpiskoposunun kim olacağına, “Moskova Patrikhanesinin her türlü nüfuzunu kesmek ana isteğiyle Fener Rum Patrikhanesi ile Yunanistan Kilisesi gibi dini unsurların yanısıra ABD ve Yunanistan hükümeti gibi siyasi unsurlar büyük ilgi gösteriyor. “Konstantia-Ammohosto (Mağusa)” Metropoliti Vasiliu veya Baf Metropoliti Yeorgios’un başpiskopos seçilmesinin bu unsurları memnun edeceğine dikkat çekilen haberde,  “Yunanistan Kilisesi de Yunanistan’daki metropolitlerin Kıbrıs’taki denkleri ile aralarındaki ilişkileri kullanarak nüfuzunu kullanıyor” ifadesine yer verildi.

Fileleftheros da haberi manşetten “Nihai Savaşta 6 Metropolit… Karpaz Neden Çekildi ve Çekilmesi, Başpiskoposluk Yarışında Kimlerin İşine Geliyor” başlığıyla verdi

Alihtia üçüncü manşete oturttuğu habere, “Başpiskoposluk Seçimi İçin Adaylık Başvurusu Yaptılar… Taht İçin 6 Aday… Baf, Girne, Limasol, Omorfo, Konstantia-Ammohosto ve Tamasu Aday Oldu, Karpaz Başpiskoposu Çekildi” başlık ve spotlarını attı.

Haravgi ise haberi “Karpaz Çekildi Tahta Talip Sayısı 6 Kaldı… Perde Gerisi Çalışmalar Yoğun” başlığıyla verdi.

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