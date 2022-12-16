Başpiskoposluk seçimleri arifesinde son durum

Güney Kıbrıs’ta bu pazar yapılacak başpiskoposluk seçimleri için adaylar arasında ittifak arayışları sürerken, bazı adaylar arasında gerginlik yaşandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Perde Gerisinde İttifaklar Kuruluyor” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Ortodoks Kilisesi başpiskoposu seçimlerinde aday papazlar arasında ittifak temaslar sürerken, bazı gerginliklerin de yaşandığının dün bir televizyon programına konuk olan Metropolit İseas ile Metropolit Vasiliu arasındaki fikir ayrılıklarıyla net bir biçimde ortaya çıktığını yazdı.

Habere göre, Metropolit İseas söz konusu programda, “kapalı kapılar ardında alınan kararların, ruhsal yozlaşmaların ve anarşist davranışların kilisenin gözden düşmesine sebebiyet verdiğini ” söylerken, Metropolit Vasiliu’nun ise İseas’ın söylediklerini talihsizlik olarak nitelendirerek, bu açıklamalarını kanıtlamaya çağırdığın aktardı.

Haravgi gazetesi ise, pazar günkü seçimlerin 942 merkezde 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirileceğini aktardı.