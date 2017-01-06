Başpiskopos’tan “pazarlık Cenevre’de sürecek” iddiası

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün Rum Ulusal Konsey toplantısında, Kıbrıs Rum tarafının Cenevre’deki görüşmeler ve konferansa gidişi öncesinde Rum siyasi parti yetkilileri ve diğer konsey üyelerine bilgi verdi.

Fileleftheros gazetesi “Uzman Görüşüyle Savaş – Başkan’da Kıbrıs Cumhuriyeti Konusunda İki Uzman Raporu ve Temsiliyet Konusunda BM Genel Sekreteri’ne Verilecek Bir Mektup Var” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün gerçekleştirilen Ulusal Konsey toplantısında, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin Cenevre’de temsil edilmesi konusunda iki uzman raporundan ve kendisinin temsiliyetine ilişkin olarak da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektuptan söz ettiğini yazdı.

Gazete, dünkü Ulusal Konsey toplantısının yoğun tartışmalara sahne olduğunu, Anastasiadis’in ilk olarak konseye, kendisinin Cenevre’deki konferansta nasıl temsil edileceğine ilişkin BM Genel Sekreteri Guterres ve AB’ye mektup göndermiş olduğu bilgisini verdiğini belirtti.

Gazete, elde ettiği bilgilere göre, Anastasiadis’in mektubunda, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1960 anlaşmalarına taraf olduğunu, bu yüzden de temsil edilmesi gerektiğini” belirterek, “beşli konferansta çifte unvanla yer alacağı” bilgisini ilettiğini aktardı.

Anastasiadis ayrıca, “ortaya çıkacak anlaşmanın uygulanması için kararların benimsenmesi gerekeceğinden, BM Genel Sekreteri’nden, bu konuda Güvenlik Konseyi üyelerini konferansa katılmaları yönünde bilgilendirmesini” istedi.

Gazete, Anastasiadis’in “Yemekte varılan anlaşmaya atıfta bulunarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Konferansa katılmasının gerekli olmadığını düşündüğünü” iddia eden gazete, Yemek Anlaşması’nda varılan uzlaşının “iki toplum ve üç garantör ülkenin katılması” şeklinde olduğunu hatırlattı.

Habere göre Anastasiadis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin temsiliyeti” konusunda, ne Hristos Rizakis’in Yunanistan Dışişleri Bakanlığı için hazırladığı raporla, Güney Kıbrıs’ın talebi doğrultusunda “Von Low ve Pele” isimli uzmanlar tarafından hazırlanan raporu, ne de Guterres’e gönderdiği mektubu Ulusal Konsey üyeleriyle paylaştı.

Anastasiadis dünkü toplantıda konsey üyelerine, Rozakis’in raporunda “Kıbrıs Cumhuriyeti devlet başkanı niteliğinin ortadan kalkmadığı ve aynı zamanda Kıbrıs Rum tarafını da temsil edebileceğinin belirtildiğini, Von Low ve Pele’nin raporunda da buna ek olarak “1960 Anlaşmalarının sadece katılmış taraflarca ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nce yeniden düzenlenebileceği, Konferansta Türk tarafınca KKTC bayrağı çekilse bile, bunun tanınacağı (KKTC’nin) anlamına gelmeyeceğinin” vurgulandığı bilgisini aktardı.

Gazete, Ulusal Konseye katılan partilerin, söz konusu uzmanlara nasıl sorular sorulduğu konusunda duydukları kuşkuları dile getirdiklerini belirtirken, tartışma sırasında, Türk askerinin adadan çekilmesi ve garantilerin çözümün ilk gününden kalkması konusunda “bulanık bir ortam olduğunun” ortaya çıktığını öne sürdü.

PAPADOPULOS: “ANASTASİADİS PARTİLERE CENEVRE’DE HER GÜN BİLGİ VERECEK”

Öte yandan gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Viktoras Papadopulos’un dün Ulusal Konsey toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in Cenevre konferansında siyasi partileri günlük olarak bilgilendireceğini söyledi.

Habere göre Papadopulos, Anastasiadis’in dün parti başkan ve temsilcilerine gerek Rum gerekse Yunan hükümetlerinin aldıkları uzman görüşlerine ilişkin bilgi aktardığını, uzman raporlarının hükümetin görüşünü tam destekler ve partilerin endişelerini giderir nitelikte olduğunu belirtti.

Konsey toplantısının olumlu bir havada geçtiğini ve tüm siyasi parti temsilcilerinin ve liderlerin Cenevre’de Anastasiadis’e her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdiklerini iddia eden Papadopulos, Anastasiadis’in dünkü toplantıdan memnun olduğunu da ifade etti.

PARTİLER GÖRÜŞ AYRILIĞINDA

Gazete bir diğer haberinde, dünkü Ulusal Konsey toplantısı sonrasında siyasi parti başkan ve temsilcilerinin yaptıkları açıklamalarda, görüş ayrılıklarını yeniden ortaya koyduklarını yazdı.

Haber göre DİSİ ve AKEL, Anastasiadis’in uzmanlardan aldığı raporlar ve izlediği yoldan ötürü duydukları memnuniyeti dile getirirlerken; DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise, “Anastasiadis’in bu sürece bu oluşumuyla onay vermesiyle hemfikir olmadıklarını” ifade etti.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise açıklamasında, Cenevre konferansının içerdiği tehlikelerin ve büyük zorlukların bir kez daha doğrulandığını iddia ederken en iyi sonuca ulaşılabilmesi için Anastasiadis ve Ulusal Konseye öneriler sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, Cenevre’ye görüş ayrılıklarıyla, kuşkularıyla ve iyi niyetleriyle beraber gideceklerini belirtirken olası yanlışları engellemek adına öneriler sunmaya Cenevre’de de devam edeceklerini ifade etti.

Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Teoharus da “Anastasiadis’in Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasal boyutuna ilişkin iki raporla çok iyi hazırlanmış olduğunu” iddia etti.

Gazete, Teoharus’un Cenevre’ye parti milletvekili Mihalis Yorgallas’la birlikte gideceğini vurguladı.

Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis ise, Anastasiadis’in Türk tezleri karşısında tavizler vermeyi sürdürdüğü iddiasında bulundu.

ANASTASİADİS 36 KİŞİYLE CENEVRE’DE

Simerini gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Cenevre’ye Gidecek Heyetler Belirleniyor – Anastasiadis Kıbrıs Sorunu Konferansına 36 Kişilik Heyetle Gidiyor – Partiler Cenevre’ye Temkinli Gidiyor” başlıkları altında verdi.

Gazete, Anastasiadis’in Cenevre’ye, kendi müzakere heyetinin yanı sıra, ELAM hariç siyasi partilerin başkanları ve eski Rum Yönetimi Başkanları Dimitris Hristofyas ve Yorgos Vasiliu’dan oluşan, toplamda 36 kişiyle gideceğini aktardı.

Politis “Çoklu Konferansa Yeterince Güçlü Gidiyoruz – Lefkoşa’nın Edindiği Hukuki Uzman Görüşleri Koruma Kalkanı – Merkez Partilerin Çoğu Gidiyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Anastasiadis’in konsey toplantısında gündeme getirdiği uzman raporları ve Genel Sekreter Guterres’e gönderdiği mektuba değindi.

Gazete ayrıca, Anastasiadis’in Guterres’e mektup gönderdiğinin gizli kalmasını istediği ancak DİKO Başkanı Papadopulos ve Başbiskopos Hrisostomos’un dünkü açıklamalarında mektubun varlığını duyurduklarını öne sürdü.

Haberde ayrıca, Cenevre’ye gitmeyeceği kesin olan tek partinin ELAM olduğu, Papadopulos, Lillikas, Teoharus ve Yorgallas’ın konferansa gidecek heyette yer alacaklarını açıklamalarına karşın dün akşam geç saatlere kadar Çevreciler ve EDEK’ten kesin bir açıklama ulaşmadığı vurgulandı.

BAŞPİSKOPOS HRİSOSTOMOS: “YENİ BİRŞEY ÖĞRENMEDİM”

Öte yandan gazete, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, Anastasiadis’in önceki gün gerçekleştirilen Sen Sinod bilgilendirmesine ilişkin dün açıklamada bulunduğunu ve “yeni bir şey öğrenmediğini” söylediğini yazdı.

Habere göre Hrisostomos, Sen Sinod meclisi toplantısında “Anastasiadis’ten yeni bir şey öğrenmediğini, hiçbir konunun kapanmadığını ve pazarlığın Cenevre’de süreceğini” iddia etti.

“Konuların Cenevre’de çözüleceğine de inanmadığını, kapanmaları için çok görüşme yapılması gerekeceğini” de öne süren Hrisostomos, Anastasiadis’in konferansın beşli olacağını açıklamasına da değinerek “Neden kendi kendine beşli olacağını söylediğini anlamıyorum. Beşli konferans olmayacak ki” ifadesini kullandı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Başkan Cenevre’ye Korunaklı Gidiyor”.

Haravgi: “Ulusal Konsey Cenevre’de Söz Hakkı ve Role Sahip Olacak”.