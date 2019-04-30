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Başpiskopos’un Paskalya mesajına eleştiriler Rum basınında

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Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un Paskalya mesajındaki söylemlerine yönelik eleştirisi Rum basınında geniş yer buldu.
Başpiskopos’un Paskalya mesajına eleştiriler Rum basınında

Politis gazetesi: “Hrisostomos’a Kıbrıs Türk Ateşi – Hristiyan Nefret Mesajı” başlıkları altında verdiği haberinde, KKTC Dışişleri Bakanlığı ve dolayısıyla Kudret Özersay tarafından dün yapılan açıklamada, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un Paskalya yortusu sebebiyle yayımladığı mesajdan duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini yazdı.

Gazete, KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Başpiskopos’un sözlerini “ortaçağdan kalma” şeklinde nitelendirdi ve açıklamaya geniş yer verdi.

Gazete ayrıca, Hrisostomos’un Paskalya mesajında dile getirdiği ırkçı söylemlerin Rum Başsavcılığı tarafından görmezden gelindiğini belirtirken Hrisostomos’un mesajında Rum hükümetinin, “bölgenin diğer ülkeleriyle çıkarların denk düşmesi yönündeki çabalarından duyduğu memnuniyeti” dile getirmiş olmasının ise Kıbrıs Türk makamlarının “gözünden kaçtığını” savundu.

Haberde, Başpiskopos’un mesajında Güney Kıbrıs’ı sarsan seri cinayet olayı ve kurbanlara ilişkin hiçbir değinmede bulunmamasının sosyal medyada çok sayıda eleştiri aldığı da ifade edildi.

Diğer gazeteler ise KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: "Başpiskopos’un Mesajı Rahatsızlık Yarattı – Sözde Dışişleri Bakanlığı İfadelerden Üzüntü Duyduğunu Belirtiyor”.

Alithia: “Başpiskoposun Mesajından Rahatsızlık ve Üzüntü Duydular”.

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