Başpsikopos II. Hrisostomos, Mahkemeye Çıkmaya Hazır

Alithia gazetesine göre Başpiskopos II.Hrisostomos, devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada kurallara uymadığı gerekçesiyle suçlanması durumunda mahkeme önüne çıkmaya hazır olduğunu ayrıca böylesi bir durumda tanık olarak da epidemiyoloji uzmanlarını çağıracağını belirtti.

Hrisostomos, ilk andan itibaren devletten daha katı olduğunu kendisinin hatta yardımcı olmaya çalıştığını, kiliseye maskesiz birini kabul etmeyeceğini ayrıca kişiler arasında 3 veya 4 metrekare mesafe olacağını da söylediğini ifade etti.

Hrisostomos, kendisinin epidemiyoloji uzmanlarında “bu kişilerin, sahip olacakları mesafeyle enfekte olup olmayacakları” sorusunu sorduğunu, onların da “olanaksız” yanıtını verdiklerini belirtti.

Hrisostomos açıklamasında ayrıca, kiliselerdeki 50 kişi sınırlandırılmasına atıfta bulunarak büyük kiliselere 150 kişinin girebileceğini de söyledi.