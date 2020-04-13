Bass çalışamayan ihtiyaçlı ailelere, din, dil, ırk ayırımı gözetmeksizin gıda paketi dağıtacağını açıkladı

Banka, Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (Bass) , TC Bass’ın katkılarıyla, salgından dolayı çalışamayan ihtiyaçlı ailelere, din, dil, ırk ayırımı gözetmeksizin gıda paketi dağıtacaklarını belirtti.

Sendika Genel Sekreteri Ali Yeltekin yazılı açıklamasında, “Her zaman olduğu gibi bu sıkıntılı günlerde de siz değerli üyelerimiz ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile dost ve kardeş sendikamiz T.C BASS genel başkanı Turgut Yılmaz başta olmak üzere Merkez Yönetim kuruluna da bu anlamlı yardımdan ötürü sendikam adına teşekkür ediyorum” dedi.