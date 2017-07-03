BASS eylem kararı aldı

BASS, CYPFRUVEX’te toplu iş sözleşmesi için neticeye varılamadığını ve önümüzdeki günlerde eylem yapacaklarını duyurdu.

Hür-iş Federasyonu’na bağlı Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), Cypfruvex Ltd. yönetimi ile aralarında pazarlıkları süren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi’nin müdahalesi ile ilerleme sağlanamadığını ileri sürdü ve önümüzdeki günlerde eylem yapacaklarını duyurdu.

BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin, 1 Ocak 2017 ve 31 Aralık 2018 dönemini kapsayacak toplu iş sözleşmesiyle ilgili bugün gerçekleştirilen görüşmeye Bütçe Dairesi’nin temsilci göndermediğini belirterek , Dairesi’yi samimiyetsiz ve lakayt bir tutum sergilemekle suçladı.

Yeltekin, Cypfruvex Ltd. Yönetim Kurulunu’nu da istifaya davet etti.