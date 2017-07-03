 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.755
  • Altın 140,053
  • Dolar 3,5558
  • Euro 4,0415
  • Lefkoşa 42 °C
  • Mağusa 42 °C
  • Girne 42 °C
  • Güzelyurt 39 °C
  • İskele 42 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 37 °C
SON DAKİKAKazada ağır yaralanan Tarrant hayatını kaybetti

BASS eylem kararı aldı

» »
BASS eylem kararı aldı
BASS, CYPFRUVEX’te toplu iş sözleşmesi için neticeye varılamadığını ve önümüzdeki günlerde eylem yapacaklarını duyurdu.

Hür-iş Federasyonu’na bağlı  Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS),  Cypfruvex Ltd. yönetimi ile aralarında pazarlıkları süren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi’nin müdahalesi ile ilerleme sağlanamadığını ileri sürdü ve önümüzdeki günlerde eylem yapacaklarını duyurdu.

BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin, 1 Ocak 2017 ve 31 Aralık 2018 dönemini kapsayacak   toplu iş sözleşmesiyle ilgili bugün gerçekleştirilen görüşmeye Bütçe Dairesi’nin temsilci göndermediğini belirterek , Dairesi’yi  samimiyetsiz ve lakayt bir tutum sergilemekle suçladı.
Yeltekin, Cypfruvex Ltd. Yönetim Kurulunu’nu da istifaya davet etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Tabelalar yerleştiriliyor: Çevreyi kirletmenin cezası 4000 TL03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:41
  • Telekomünikasyon Dairesi’nden borç ödeme uyarısı03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:35
  • Arıklı: “Haklarımıza ve ilkelerimize halel getirmeyecek bir anlaşma istiyoruz”03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:33
  • Trafikte bir haftalık bilanço: 1 ölü, 29 yaralı…03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:32
  • BASS eylem kararı aldı03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:31
  • Akıncı: “Karar haftası olduğunu söyledim, hep beraber göreceğiz”03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:29
  • Trafik kontrollerinde son bir haftada 591 sürücü rapor edildi03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:28
  • Dev-İş: Öğle saatlerinde açık alanda çalışmak yasaklansın03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:57
  • Sağlıkta ikinci iş yasağının bitmesine son bir ay kaldı03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:58
  • Konferans 5’li toplantı ile başladı03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti