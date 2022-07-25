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BASS Genel Sekreteri Yeltekin, piyango biletlerinde hatalı fotoğraf kullanılmasını eleştirdi

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Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Başbakanlığa bağlı Piyangolar İdaresi’nin Şanlı Erenköy Direnişi’nin 58. yıl dönümü nedeniyle düzenlediği
BASS Genel Sekreteri Yeltekin, piyango biletlerinde hatalı fotoğraf kullanılmasını eleştirdi

 8 Ağustos’ta çekilecek Devlet Piyangosu biletlerinde hatalı fotoğraf kullanılmasını eleştirdi.

Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, “Devlet Piyangosu üzerine konulan bu hatalı fotoğraf, aslında devletimizin omurgasının kırıldığının, siyasi çöküntünün, partizanlığın tam da ispatlandığı bir olaydır. Kamusal hafızanın yok olduğu, iş bilmeyenlerin devlet makamlarına siyasetçiler tarafından çöreklendirildiği gerçeği asla göz ardı edilemez” iddiasında bulundu.

Yeltekin, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların, şanlı Erenköy Direnişi’nde şehit olanlardan ve tüm şehitlerle ailelerinden özür dilemelerini ve istifa etmelerini talep etti.

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