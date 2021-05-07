BASS: Hükümet Edenlerin Tek Derdi Kendileri ve Çıkarları

Yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti sosyal devlet anlayışından uzaklaşarak “parti devleti” görevini üstlenmekle suçlayan Yeltekin, özel sektör çalışanlarını açlığa mahkum edildiğini söyledi.



“Ülkeyi yöneten bu partili zihniyetlerin son günlerde partili ve akrabalarını yüksek maaşla kamuya sözleşmeli personel aldıkları yetmezmiş gibi de barem 18’den Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü atama gaileleri vardır” diyen Yeltekin, hükümet edenlerin tek derdinin kendileri ve çıkarları olduğunu da öne sürdü.