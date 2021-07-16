BASS Lİ-KOOP LTD’te Yasa Dışı Referandum Yapıldığını İddia Etti

Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), Li-Koop Ltd’te “yasa dışı referandum yapıldığını” iddia etti.
Yazılı açıklama yapan Sendika Genel Sekreteri Ali Yeltekin, “Sendikamız BASS, Li-Koop Ltd’te örgütlü ve yetkili bir sendikadır. Ancak bugün sendikamız konu ile ilgili yargıda olmasına rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarı yetkisini kötüye kullanmış ve Li-Koop Ltd’te yasa dışı bizzat taraf tutarak yasa dışı referandum yaptırmıştır. Bu referandum süresinde sendikamıza imza karşılığı herhangi bir bildirim, yazı ve/veya tutanak imzalatılmamış her şey gizli-kapaklı ve taraflı yapılmıştır.” iddiasına bulundu.
Bu tutumun ülkedeki tüm çalışma hayatını olumsuz etkileyeceğini savunan Yeltekin, “Bu çıkmazın sonucunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nasıl ödeyecektir?” sorusunu yöneltti.
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