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BASS: “Lİ-KOOP yönetimi ve müdürünün görevden alınması yerinde bir karar”

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BASS: “Lİ-KOOP yönetimi ve müdürünün görevden alınması yerinde bir karar”
BASS: “Lİ-KOOP yönetimi ve müdürünün görevden alınması yerinde bir karar”

Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, yetkili ve örgütlü oldukları Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nde (Li-Koop Ltd) yapılan denetimler sonucunda Li-Koop Ltd. yönetimi ve müdürünün görevden alınmasını doğru ve yerinde bir karar olarak gördüklerini kaydetti.

Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada,  Li-Koop Ltd. yöneticileri  için Fasıl 114’in 36. Maddesinin de çalıştırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Yeltekin açıklamasında şöyle dedi:

 “Ülkemizde halkın malı olan ve Kıbrıs Türkü’nün gelişmesinde ve bu topraklarda var olmasının temeli olan uzun yıllardır ihmal edilen kooperatifçilik, özellikle son dönemde Kooperatif Şirketler Mukayyidi Sayın Kemal Deniz Dana’nın aktif çalışması, denetim mekanizmasının gündeme alınmasından ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinde görev yapan kooperatif müfettişlerinin özverili çalışmaları bizleri son derece memnun etmiştir.”

Yeltekin, ülkedeki kooperatifçilik hizmetlerinin daha da ileri gitmesi için yasal düzenlemelerin ivedi bir şekilde yapılması ve denetimlerin devamlı olmasının önemini de vurguladı.

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