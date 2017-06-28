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BASS üyesi yaklaşık 60 kişi ek mesai gerektiren hizmetleri yapmayacak

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BASS üyesi yaklaşık 60 kişi ek mesai gerektiren hizmetleri yapmayacak
Cypfruvex Ltd.’den devlete aktarılan yaklaşık 60 kişi, ek mesailerinin ve tahsisatlarının 6 aydır ödenmemesi nedeniyle ek mesai gerektiren hizmetleri yapmayacak.

Kıbrıs Türk Banka Ofis Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin yaptığı açıklamada, sendikalarında örgütlü yaklaşık 60 kişinin bu yıl ocak ayında Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı 5 numaralı genelgede öngörülen ek mesailer ve tahsisatlarının ödenmesi konusunda, aradan 6 ay geçmesine rağmen hiçbir olumlu gelişme olmadığını bildirdi.

Yeltekin, bu nedenle özellikle Sağlık Bakanlığı’ndaki üyelerinin ek mesai gerektiren hizmetleri yapmayacağını duyurdu.

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