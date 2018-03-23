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Başsavcı bir avukat ve eşinin 19 trafik suçunu silmekle suçlanıyor

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Başsavcı bir avukat ve eşinin 19 trafik suçunu silmekle suçlanıyor
Başsavcı bir avukat ve eşinin 19 trafik suçunu silmekle suçlanıyor

Politis gazetesi “Kamera Kaydetti Kostas  Sildi- Savcı ve Silici” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfada yer verdiği haberinde, Rum eski milletvekili Andreas Themistokleos’un, sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden yaptığı açıklamada, trafik cezalarını sildiği gerekçesiyle Başsavcı Kostas Kliridis’e suçlamalarda bulunduğunu yazdı. 

Themistokleus’un, Başsavcı Kliridis’in, avukat Poli Poliviu ile eşi Yeorgios’un trafik suçlarına ilişkin 19 cezayı silmekle suçladığını yazan gazete Themistokleus’un ilgili belgeleri de sunduğunu belirtti. 

Habere göre Başsavcı Kostas Kliridis de açıklamasında, 2014 yılının Haziran ayınca  “Grivas Digenis” caddesindeki hız ihlallerine ilişkin 14 bin 376 olayın kaydedildiğini, kendisinin bu suçlamalardan 3 bin 82’sini askıya aldığını ifade etti. 

Gazete, gerçekte 2014 yılında toplamda, 48 bin 45 hız ihlali olayının kaydedildiğini, bu durumda Başsavcı Kliridis’in bu ihlallerden kaçını askıya aldığı ve neden özellikle Haziran ayı ile sınırlı kaldığı konusunda açıklama yapması gerektiğini vurguladı. 

Kliridis’in, hız sınırının 50’den 65 km’ye çıkarıldığından da söz ettiğini yazan gazete Poli Poliviu’nun, aracının kamera kayıtlarına, 73 km hız yaparken kaydedildiğini de belirtti.

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