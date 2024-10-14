Başsavcı: Ret’ oyları ‘evet’ oylarından fazla olduğu için Meclis Başkanı seçilemediği kanaatindeyim

Başsavcı Sarper Altıncık imzalı metinde ‘ret’ oyları kullanılan ‘evet’ oylarından fazla olduğu için Meclis Başkanı seçilemediği kanaatinde olduğunu bildiren Altıncık, yetkinin Cumhuriyet Meclisi’nde olduğunu da hatırlattı.

Başsavcı Sarper Altıncık, Anayasa'nın 83. maddesi çerçevesinde gerçekleştirilen bu seçimlerde, ilk dört oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğunun aranacağını belirtti. Dördüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday arasında beşinci oylama yapılacağı ifade edildi.

Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü'nün 10. maddesine göre, Meclis Başkanı ve Başkan Yardımcısı'nın seçimine ilişkin kurallar, Anayasa'nın 83. maddesine paralel düzenlenmiş durumda. Ancak, İçtüzüğün 10. maddesinin 7. fıkrası, tek aday durumunda da benzer kuralların uygulanacağını öngörüyor. Bu durum, ilk bakışta tek adayın herhangi bir çoğunluk aranmadan seçileceği izlenimini yaratıyor. Ancak, kullanılan oy pusulalarında "kabul", "ret" ve "çekimser" seçeneklerinin yer alması, ret oylarının da dikkate alındığını gösteriyor.

Altıncık, yapılan değerlendirmelere göre, eğer ret oyları evet oylarından fazlaysa, Meclis Başkanı'nın seçilemediği kanaatinde olduğunu dile getirdi. Ayrıca, İçtüzüğün 10. maddesinin 7. fıkrasının anlamının yorumlanmasının öncelikle Cumhuriyet Meclisi'ne ait olduğunu hatırlattı.