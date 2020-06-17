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Başsavcı Yardımcılığına Ahmet Varol Seçildi

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Başsavcı Yardımcılığına Ahmet Varol Seçildi
Başsavcı Yardımcılığına Ahmet Varol Seçildi

Yüksek Savcılar Kurulu, Başsavcı Yardımcısı mevkiine Ahmet Varol’u seçti.

Kurul, bugün saat 13.00’te Başsavcı Yardımcısı seçimi gündemiyle yaptığı toplantıda, Ergül Kızılokgil ve Ahmet Varol için oylama yaptı.

TAK muhabirinin Başsavcılık’tan aldığı bilgiye göre, halen Başsavcı Yardımcısı Muavini olarak görev yapan Ahmet Varol, yeni görevine cuma günü saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın huzurunda yemin ederek başlayacak.

Başsavcı Yardımcısı Sarper Altıncık’ın Başsavcılık görevine seçilmesiyle boşalan bu makam için  Yüksek Savcılar  Kurulu’ndan oy birliği çıktı.

9 üyeden oluşan ancak Başsavcı Yardımcısı Muavini makamı boş olduğu için halen 8 üyesi bulunan Yüksek Savcılar Kurulu’nun bugünkü toplantısına, Ergül Kızılokgil katılmazken, Ahmet Varol da oylama sırasında dışarı çıktı. Geri kalan 6 üye oy kullandı.

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