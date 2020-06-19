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Başsavcı Yardımcısı Varol Cumhurbaşkanı Akıncı huzurunda yemin ederek göreve başladı

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Başsavcı Yardımcısı Varol Cumhurbaşkanı Akıncı huzurunda yemin ederek göreve başladı
Başsavcı Yardımcısı Varol Cumhurbaşkanı Akıncı huzurunda yemin ederek göreve başladı

Yüksek Savcılar Kurulu tarafından Başsavcı Yardımcısı mevkiine seçilen Ahmet Varol, bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın huzurunda yemin ederek görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen yemin törenine; Başsavcı Sarper Altıncık, Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu, Başsavcı Yardımcı Muavini İlter Koyuncuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Savcılar İbrahim Ruso ve Ergin Atıcı ile Başsavcılık Genel Sekreteri Tezay Sancarlı katıldı.

Törende Ahmet Varol’un özgeçmişi okundu. Daha sonra Başsavcı Yardımcısı Ahmet Varol, Cumhurbaşkanı huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yemin töreninde yaptığı konuşmada, Varol’a yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yeminde de belirtildiği üzere Başsavcı Yardımcısından yegane beklentilerinin; doğruluk, tarafsızlık ve hukuka bağlılık olduğunu söyledi.

Akıncı, “Devlet sizlerden gelen görüşlerle işleyecektir. Sizden alınacak görüşler ne kadar hukuka, yasa ve Anayasaya uygun gelirse devlet de işleyişini o denli hukuka uygun yerine getirecektir” dedi.

Ülkede sorunlar yaşanabileceğini belirten Akıncı, adaletteki sorunların öncelikli olarak ele alınıp aşılması gerektiğini, adalet mekanizmasında en ufak bir tıkanma ve şüphenin toplum gelişiminde yara açmaya aday olacağını kaydetti.

Akıncı, adalet ve hak duygusunun hissedileceği bir dönem dileğinde bulundu.

AHMET VAROL KİMDİR?

Ahmet Varol’un özgeçmişi şöyle:

“31 Temmuz 1964 tarihinde Sevim Varol ve Namık Varol’un üçüncü çocuğu olarak Lefkoşa’da dünyaya geldi.

İlkokul eğitimini Atatürk İlkokulu ve Kurtuluş İlkokulu’nda, Ortaokulu Şehit Turgut Ortaokulu’nda ve liseyi Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezuniyetine müteakip, askerlik görevini yaptıktan sonra avukatlık stajını tamamlayarak avukat olarak kaydını yaptırdı.

2 Ocak 2000 tarihine kadar serbest avukatlık yaptıktan sonra Yüksek Savcılar Kurulu tarafından 3 Ocak 2000 tarihinde Savcı olarak atandı.

Yüksek Savcılar Kurulu tarafından 2 Mayıs 2014 tarihinde Kıdemli Savcılığa, 1 Mart 2019 tarihinde ise Başsavcı Yardımcısı Muavinliğine atandı. Evli olup, biri kız, biri erkek, iki çocuk babasıdır.”

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