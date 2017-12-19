Başsavcılığın 2 ayrı görüşü şaşırttı!..

Polis teşkilatı mensupları Başsavcılığın verdiği iki görüşten hangisinin doğru olduğunu soruyor. Polis Yasa Tasarısının doğru olması halinde neden daha önce ayni kuruma bağlı askerler için Anayasa’ya aykırı olmadığı görüşünün nedenini öğrenmek istiyorlar.

Taner ULUTAŞ

Polis Yasa Tasarısı komiteye geri iade edildi. Polisin 25 yılda maaş alarak emekli olmasını düzenleyen yasa meclisi geldikten sonra, Başbakan komiteye çekilmesini istedi.Komite Başkanı Dr. Ahmet Kaşif’in yasa önerisinin komiteye geri alınması önerisi Genel Kurul’da oyçokluğu ile kabul edildi. Yasa oy çokluğu ile komiteye iade edildi. Yasa seçimden sonraya kaldı.

Ancak Yasa Taslağı ile ilgili olarak Başsavcılığın verdiği iki ayrı görüş dikkat çekti. 2007 yılında verilen Başsavcılık görüşünde GKK bağlı asker ve subaylar için verilen görüşte bu durumun Anayasaya aykırı olmadığı ve benzer hakkın askerlere verilmesinin uygun olacağı belirtilmişti.

Ancak Polislerin 25 yılda maaş alarak emekli olmaları talebine ise Başsavcılık verdiği görüşte bu durumun Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek onay vermedi.

Polis teşkilatı mensupları Başsavcılığın verdiği iki görüşten hangisinin doğru olduğunu soruyor. Polis Yasa Tasarısının doğru olması halinde neden daha önce ayni kuruma bağlı askerler için Anayasa’ya aykırı olmadığı görüşünün nedenini öğrenmek istiyorlar.

Bunun yanısıra Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün kendilerine oy çokluğu ile de olsa Yasa Tasarısını geçirteceği sözünü verdiğini belirten polis teşkilatı mensupları daha sonra Başbakanın kendisine bir yerlerden büyük baskı geldiğini ve muhtemelen yasa tasarısını komiteye geri iade edeceğini belirttiğini ifade ettiler.

Başsavcılık 7 Aralık 2007 yılında SAV 0. 00 GK – 07 (15) sayılı yazı ile verdiği görüşte 33/2005 sayılı kamu görevlileri yasası yürürlüğe girmesinden önce subay ve astsubaylara nasbedilen ve 15 yıl filli hizmet neticesi emeklik hakkı elinde bulunduran kişiler için 26/77 sayılı emeklilik yasasının 3. Maddesinin 8. Fıkrasının (b) bendi ayni yasanın 8. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi 33/2005 sayılı yasanın geçici birinci maddesi 38/1979 sayılı emeklilik (Değişiklik) yasası ile esas yasaya eklenen 48. Madde ve 15/1987 sayılı Güvenlik Kamu Görevlileri Yasasının 23. Maddesinin kuralları dikkate alındığında, emekliliğe ayrılmak için 15 yıllık fiili hizmete tabi kamu görevlileri gibi 20 yıl hizmete müteakip emekliye ayrıldıklarında bulundukları baremin en üst basamağından emekliye ayrılmaları gerektiği kanaatindeyim diyor.

Başsavcılık ayrıca yasa koyucunun 3. Maddesinin 8. Fıkrasının(b) bendi kapsamında olan Subay ve Astsubaylar içinen az yirmibeş fiili kamu görevi aranmadığı ve bu kural haricinde olduklarını ve/veya ı bu kural kapsamı dışında olduklarını açıkça murat ediyor diyerek GKK’ya bağlı Subay ve Astsubaylara bu hakkın tanınmasını belirtiyor.

GKK’ya bağlı polis ile ilgili olarak ise Başsavcılığın Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu’na yazdığı 2017 tarihli yazıda ise Polis Mensuplarının iç güvenliği sağlaması bu kişileri asker konumuna sokmamaktadır. Asker kişiler ile polis mensupları ayni kategoride olan kişiler değildir. Bu tasarı polis mensuplarının 55 yaşını doldurmadan emeklilik maaşı almasının Anyasanın 8. Maddesinde ifade edilen ‘Eşitlik’ ilkesine aykırılık oluşturduğu görüşündeyim diyerek ayni maddeler ileri sürülürken tam tersi görüşler dile getiriliyor..

Ayni kuruma bağlı iki teşkilat ile ilgili verilen iki ayrı görüş kafaların karışmasına neden olurken polis teşkilatı mensupları bu görüşün hangisinin doğru olduğunun açıkça dile getirilmesi gerektiğini belirtiyor.