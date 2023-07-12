Başsavcılık imar yetkisinin devri konusunda "olumsuz" görüş verdi

Kıbrıs Postası’nın okuduğu Başsavcılık görüşüne göre Meclis’te ilgili komitede görüşülen İmar (Değişiklik) Yasası'nda yapılmak istenen, özü imarda “belediyelere yetki devri” içeren değişiklik başsavcılığın ifadesine göre “hukuka aykırı” ve belediye person

Kıbrıs Postası’nın okuduğu Başsavcılık görüşüne göre Meclis’te ilgili komitede görüşülen İmar (Değişiklik) Yasası'nda yapılmak istenen, özü imarda “belediyelere yetki devri” içeren değişiklik başsavcılığın ifadesine göre “hukuka aykırı” ve belediye personelince yapılamaz...

Başsavcı Yardımcı Muavini Cemaliye Yüksel imzalı görüşte, yasa tasarısı madde madde incelendi.

5 sayfalık rapor, 10 Temmuz’da Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Şehir Planlama Dairesi, İçişleri Bakanlığı’na dağıtıldı. “Belediye veya belediye devri ile düzenlenen kamu tüzel kişilerinin bağımsızlığı ve tüzel kişilik kavramıyla bağdaşmıyor” Başsavcılık görüşünde, İmar Yasası tahtında devlet tüzel kişiliğinde olan plan yapma, planlama onayı verme ve yaptırım bildiriminde bulunma yetkisi, Planlama Makamının uygun göreceği belediye veya belediye devri ile düzenlenen kamu tüzel kişilerinin bağımsızlığı ve tüzel kişilik kavramıyla bağdaşmıyor.

Anayasa'nın 120’inci maddesine göre de devlet tüzel kişiliğinde olması gereken planlama, planlama onayı verme ve yaptırım bildiriminde bulunma yetkisi, planlama makamının alacağı idari bir kararla devlet tüzel kişiliğinden bağımsız ayrı birer tüzel kişilik olan belediyelere devredilmesi hukuken mümkün değil.