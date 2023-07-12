  • BIST 6.353,70
  • Altın 1645.626
  • Dolar 26.136
  • Euro 29.0646
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

Başsavcılık imar yetkisinin devri konusunda "olumsuz" görüş verdi

» »
Kıbrıs Postası’nın okuduğu Başsavcılık görüşüne göre Meclis’te ilgili komitede görüşülen İmar (Değişiklik) Yasası'nda yapılmak istenen, özü imarda “belediyelere yetki devri” içeren değişiklik başsavcılığın ifadesine göre “hukuka aykırı” ve belediye person
Başsavcılık imar yetkisinin devri konusunda "olumsuz" görüş verdi

Kıbrıs Postası’nın okuduğu Başsavcılık görüşüne göre Meclis’te ilgili komitede görüşülen İmar (Değişiklik) Yasası'nda yapılmak istenen, özü imarda “belediyelere yetki devri” içeren değişiklik başsavcılığın ifadesine göre “hukuka aykırı” ve belediye personelince yapılamaz...  

Başsavcı Yardımcı Muavini Cemaliye Yüksel imzalı görüşte, yasa tasarısı madde madde incelendi.

5 sayfalık rapor, 10 Temmuz’da Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Şehir Planlama Dairesi, İçişleri Bakanlığı’na dağıtıldı. “Belediye veya belediye devri ile düzenlenen kamu tüzel kişilerinin bağımsızlığı ve tüzel kişilik kavramıyla bağdaşmıyor” Başsavcılık görüşünde, İmar Yasası tahtında devlet tüzel kişiliğinde olan plan yapma, planlama onayı verme ve yaptırım bildiriminde bulunma yetkisi, Planlama Makamının uygun göreceği belediye veya belediye devri ile düzenlenen kamu tüzel kişilerinin bağımsızlığı ve tüzel kişilik kavramıyla bağdaşmıyor.

Anayasa'nın 120’inci maddesine göre de devlet tüzel kişiliğinde olması gereken planlama, planlama onayı verme ve yaptırım bildiriminde bulunma yetkisi, planlama makamının alacağı idari bir kararla devlet tüzel kişiliğinden bağımsız ayrı birer tüzel kişilik olan belediyelere devredilmesi hukuken mümkün değil.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2 kez ertelenmişti... DAÜ'de referandum Cuma günü...12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:37
  • Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:06
  • Yeşilyurt’ta ani ölüm: 56 yaşında hayatını kaybetti...12 Temmuz 2023 Çarşamba 16:08
  • Lapta Sağlık Merkezi'ne anlamlı bağış12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:34
  • Husumetlisini banka içerisinde darp etti...12 Temmuz 2023 Çarşamba 13:45
  • Elektrik kesintisi!12 Temmuz 2023 Çarşamba 13:37
  • Meteoroloji Mühendisleri Odası: Ercan pistinde Meteoroloji Kulesi unutuldu12 Temmuz 2023 Çarşamba 13:20
  • Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gidiyor12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:46
  • Motosiklet Kurumu'ndan açıklama!12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:51
  • Meclis yarın, Özuslu için toplanacak...12 Temmuz 2023 Çarşamba 09:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti