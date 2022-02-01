Başsavcılık’tan, Bulut Akacan’ın İddiaları Üzerine Açıklama

Babası Mehmet Akacan’ın silahlı saldırıya uğraması sonrası, Bulut Akacan’ın yayınladığı video ile hem TC Lefkoşa Büyükelçiliği hem de Başsavcılık ile ilgili ortaya attığı iddialara, TC Büyükelçiliği’nin ardından, Başsavcılık’tan da yalanlama geldi.

Başsavcılık açıklamasında, “Sayın Bulut Akacan Başsavcı’nın makamına çağırılmadığı gibi, herhangi bir yer ya da zamanda Başsavcılık tarafından şikayetini geri çekmesi hususunda da zorlanmamıştır" denildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 Ocak 2022 tarihinde Bulut Akacan isimli şahıs tarafından Facebook hesabından yayınlanan ve bugün de medyada yer alan iddialara ilişkin bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Bulut Akacan’ın avukatı KKTC Başsavcılığı’na 27 Mayıs 2020 tarihli dilekçe ile müvekkili Bulut Akacan’ın müşteki konumunda bulunduğu mesele ile ilgili olarak sanık konumunda olan Serhat Ulucan, Melik Fırat Ulucan ve Levent Ulucan aleyhine Girne Kaza Mahkemesi’nde ikame edilen 8670/2019 sayılı davaya ilişkin olarak sanıklar aleyhindeki şikayetini geri çektiğini ve aralarında herhangi bir husumetin bulunmadığını beyan etmiştir.

Bu dilekçe ekinde ise Bulut Akacan tarafından 24 Şubat 2020 tarihinde imza edilen ve bu kişiler aleyhindeki şikayetin geri çekildiğini beyan eden tasdikli beyanname yer almıştır. Ayrıca, 25 Haziran 2020 tarihinde Girne Kaza Mahkemesi’nde başka bir dava dolayısıyla sanık olarak hazır bulunan Bulut Akacan avukatının da hazır bulunduğu bir esnada, kendi talebine uygun olarak bir ek ifade verip, bu kişiler aleyhine şikayeti olmadığını, ilgili davanın geri çekilmesi hususunda hiç kimseden bir şikayeti veya itirazı olmadığını beyan etmiştir.

Gerçekler yukarda belirtildiği şekilde olup, Sayın Bulut Akacan Başsavcı’nın makamına çağırılmadığı gibi, herhangi bir yer ya da zamanda Başsavcılık tarafından şikayetini geri çekmesi hususunda da zorlanmamıştır.

Şikayetinden vazgeçmiş olması, yukarda izah edildiği gibi tamamen kendi iradesiyle gerçekleşmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

KKTC Başsavcılığı"