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Başsavcılık’tan Meclis damına çıkılmasıyla ilgili açıklama

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Başsavcılık’tan Meclis damına çıkılmasıyla ilgili açıklama
Başsavcılık, 22 Ocak tarihinde bazı eylemcilerin Cumhuriyet Meclisi damına çıkmasına ilişkin polis soruşturmasının tamamlandığını, dosyanın bugün Başsavcılık’a iletildiğini açıkladı.

meclis-dami.pngBaşsavcılık’tan yapılan açıklamada, olayla ilgili gerekli yasal işlemlerin dosya incelendikten sonra başlatılacağı kaydedildi.

 Açıklamada, “22 Ocak 2018 tarihinde bir takım eylemcilerin Meclis Binası damına çıkılması eylemi ile ilgili gerek basında gerekse sosyal medyada bir takım yazılar ve/veya yorumlar ve/veya haberler çıkmaktadır.

Söz konusu olayla ilgili polis soruşturması tamamlanmış olup dosya bugün Başsavcılık’a intikal ettirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili gerekli yasal işlemler dosya incelendikten sonra başlatılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

 

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