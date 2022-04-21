  • BIST 2.559,50
  • Altın 918.73
  • Dolar 14.6948
  • Euro 16.0127
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAYeni salgın endişesi: İngiltere'de ortaya çıkan "gizemli virüs" dünyaya yayılıyor

Başsavcısı Yardımcısı Muavini Mevkii İçin Münhale Çıkıldı

» »
Başsavcısı Yardımcısı Muavini Mevkii İçin Münhale Çıkıldı
Başsavcısı Yardımcısı Muavini Mevkii İçin Münhale Çıkıldı

Başsavcı Yardımcısı Muavini mevkii için 29 Nisan Cuma mesai bitimine kadar dilekçe kabul edilecek.

Yüksek Savcılar Kurulundan yapılan duyuruya göre, münhale başvurmak isteyenler, özgeçmişleri, hizmet yılları ve öğrenim durumlarını gösteren belgelerle birlikte yazılı başvurularını 29 Nisan Cuma mesai bitimine kadar Yüksek Savcılar Kurulu Başkanlığına elden ulaştırması gerekiyor.

Duyuruya göre halen Hukuk Dairesinde görev yapanlar da bu münhale başvurmak için müracaatta bulunabilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP Parti Meclisi'nden Sucuoğlu'na hükümeti kurma yetkisi21 Nisan 2022 Perşembe 17:05
  • Tatar: Milletimizin geleceği için çalışıyoruz21 Nisan 2022 Perşembe 16:54
  • Ataoğlu: DP olarak sorumluluktan kaçmayız21 Nisan 2022 Perşembe 16:42
  • Cumhurbaşkanı Tatar DP'yi Kabul Etti21 Nisan 2022 Perşembe 16:13
  • Özersay: Acemice Bir Senaryo Yazıldı Biz Bu Oyunu Oynamak İstemiyoruz21 Nisan 2022 Perşembe 15:55
  • TDP: Gerçek Sorunumuz Demokrasi ve İrade21 Nisan 2022 Perşembe 15:48
  • UBP Parti Meclisi Toplandı21 Nisan 2022 Perşembe 15:40
  • Kesintilere hazır olun, 2 günlük yakıt kaldı21 Nisan 2022 Perşembe 15:31
  • Ersin Tatar, Erhan Arıklı ile Görüştü21 Nisan 2022 Perşembe 15:25
  • Arıklı: Statükocu yaklaşımlar bizi bir yere götürmez21 Nisan 2022 Perşembe 15:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti