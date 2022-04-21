Başsavcısı Yardımcısı Muavini Mevkii İçin Münhale Çıkıldı

Başsavcı Yardımcısı Muavini mevkii için 29 Nisan Cuma mesai bitimine kadar dilekçe kabul edilecek.

Yüksek Savcılar Kurulundan yapılan duyuruya göre, münhale başvurmak isteyenler, özgeçmişleri, hizmet yılları ve öğrenim durumlarını gösteren belgelerle birlikte yazılı başvurularını 29 Nisan Cuma mesai bitimine kadar Yüksek Savcılar Kurulu Başkanlığına elden ulaştırması gerekiyor.

Duyuruya göre halen Hukuk Dairesinde görev yapanlar da bu münhale başvurmak için müracaatta bulunabilecek.