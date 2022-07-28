BASS'tan asgari ücret tepkisi!

Sendikadan yapılan yazılı açıklama şöyle:

2022 yılının 2. Asgari ücretinin belirlemesi için dün toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu devlet-işveren taraflarının asgari ücret ile çalışanları açlığa, sefalete ve daha da yoksulluğa iterek işverene daha fazla servet, daha fazla kar, ve daha fazla çalışanları sömürmesi için devlet destekli organize yapılmıştır. Kriz dönemlerinde dar gelirli, fakir ve yoksula karşı sosyal devletin gücünün daha da fazla hissedilmesi gerekirken bir milletvekiline 24500 artış aldığı bir dönemde ekmek-süt alacak parası olmayan asgari ücretlinin 2884 TL artış alması egemen siyasi yapının şark kurnazlığını ortaya koymuştur.

Devlet-İşveren ortaklığının bir lütfu gibi düzenlenen sahne tiyatrosu etrafında sermayenin sözcülüğünü devleti temsil eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olmuştur.

Devleti temsil eden komisyon üyeleri ise devletin açıkladığı %56,76’lık artışı istemen koy cebime anlayışında masumane bir anlayışla kabul etmişlerdir.

BASS Sendikası olarak asgari ücret tespit komisyonunda işçi tarafı olan Hür-İş Federasyonunun haklı ve doğru tepkisi dar ve sabit gelirlilerin devlet eli ile açlığa ve yoksulluğa itilmesi sömürülmesi tepkisidir.

Ülkenin kamu kaynaklarını çiftlik anlayışında dağıtan, peşkeş çeken bu 3’lü koalisyon Hükümeti sermayeye teslim olmuş, milli ve manevi değerlerimizin yitirilmesine göz yummakta, kültürümüzün yok olmasına seyirci kalmaktadır.

Beş asırdır bu topraklarda yaşayan Kıbrıslı Türk halkının bu topraklardan göç etmesine, yabancı sermayelerde çalışıp esir olmasına büyük bir çaba gösteren bu zihniyet ülke insanımızı perişan etmiştir.