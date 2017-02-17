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Baştaşlar İnşaat Sağlık Bakanlığı’na ambulans hibe etti

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Baştaşlar İnşaat Sağlık Bakanlığı’na ambulans hibe etti
Baştaşlar İnşaat bugün Sağlık Bakanlığına, Esentepe Sağlık Ocağında kullanılmak üzere, tam teşekküllü ambulans hibe etti.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Baştaşlar İnşaat Şirketinin Genel Koordinatörü Sinem Baştaş, ambulansın devri için Sağlık Bakanlığında protokol imzaladı.

Sağlık Bakanı Sucuoğlu burada yaptığı açıklamada, bağışlanan ambulansla bölgenin önemli bir eksikliğinin giderildiğini söyledi.

Sucuoğlu, ambulansın Esentepe Stadında oynanacak maçlar esansında da hizmet vereceğini belirtti.

Baştaşlar İnşaat Şirketinin Genel Koordinatörü Sinem Baştaş, sağlık alanında mümkün olduğu kadar yardım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

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