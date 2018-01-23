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BAŞYAZI - Galeyana gelME!

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BAŞYAZI - Galeyana gelME!
BAŞYAZI - Galeyana gelME!

 

Anayasa’nın “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı” başlıklı 32’nci maddesi,  “Yurttaşlar, önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız toplanma veya gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Bu hak, kamu düzenini korumak için yasa ile sınırlanabilir”  şeklindedir. 
Yani eylem yapma ve tepki gösterme Anayasal bir haktır. Oysa dün bu hak bu ülke vicdanına darbe vurmuş ve halkı daha büyük kutuplara ayırmıştır.  2004 yılında Annan Planı’nın referandumunda bile bu toplum böylesi bir gerginliği yaşamamıştır.  Afrika Gazetesi’nin önünde eylem vardı dün. Demokratik bir hak olarak eylemciler Afrika Gazetesi’nin manşetine tepki gösterdi. Oysa tekbir sesleri arasında indirilen camlar, balkona tırmanan, yumrukları ile camları indiren eylemci hatta tekmeler ile aşağı atılan Afrika Gazetesi tabelası görenleri şaşkına çevirdi.  Birileri düğmeye bastı, eylem boyut değiştirdi çirkinleşti ve ne mutlu ki kimsenin burnu kanamadı. 
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Yıl 1993, takvimler 2 Temmuz’u gösterirken alevler gökyüzüne yükseliyordu. Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin Radikal islamcılar tarafından yakılmasına tanık olduk. Çoğunluğu Alevi 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanının yanarak ya da dumandan boğularak hayatlarını kaybetmesi ile sonuçlandı Sivas Katliamı.  Ortada ciddi bir provokasyon vardı Sivas’ta, işin içine din bulaştırılmıştı ve yobazlar aydınları katletmişti.  Ya Allah Bismillah Allahu Ekber, ''ey Allahım senin adın ile başlarım en büyük sensin'' sloganları vardı madımakta. Tıpkı dün Afrika’ya saldırı gerçekleşirken olduğu gibi. 
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Cumhuriyet Meclisi’nde izleyici lobisinde benzer görüntüler vardı. Meclis’in damına çıkan eylemciler yine ayni kin ve öfke ile bayrak sallıyorlardı. Ülkenin seçilmiş ve hatta katip olan bir vekili, başka bir seçilmiş hatta kadın olan bir diğer vekiline kağıt fırlatma gibi bir hataya da düştü dün.  Bu ülkeye yakışmayan, benim ülkem diyemediğim çirkin görüntüler yaşandı Lefkoşa’da.  Kim haklı ? Kim suçlu? Kimin güvenlik zafiyeti var? Bu sorulara, bu aşamada cevap vermek çok önemli değil elbet. Ancak ülke tarihinde kocaman bir kara leke olarak yerleşti yaşananlar. 
Galeyana mı gelindi Kıbrıs?
Galeyana mı getirildik?
Biz bunu mu hak ettik
 

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