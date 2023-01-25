Batak: Tapındıkları Erdoğan’ı Taklit Ediyorlar!

Bağımsızlık Yolu Parti Meclis Üyesi Mimar Mustafa Batak, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasa değişiklik önerisi hakkında açıklamada bulundu.

Tapındıkları Erdoğan’ı Taklit Ediyorlar!

Siz beğenseniz da beğenmeseniz da bu ülkenin mimarları, mühendisleri, doktorları, öğretmenleri, çiftçileri, işçileri, köylüleri, memurları vardır diyen Batak, toplumun hem emek gücünü, hem yapısını, hem kültürünü, hem de ekonomisini oluşturan tüm bu kesimlere bakınca bizler aydınlık bir halkı görüyoruz, siz ise seçim zamanı görülecek potansiyel dedi. Yakındır, o potansiyel artık terse dönecek, bu kadarına da pes ifadelerini

kullanan Batak, tapındıkları Erdoğan’ı taklit ettiklerini belirtti.

Her Şeye Rağmen Mücadeleyi Büyütüyor ''Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz” Batak, “Bunu biliyor görüyor ve itiraz ediyoruz. Her şeye rağmen mücadeleyi büyütüyor ''Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz'' Bu ülke insanı pek çok şeyde olduğu gibi kendi kamu kurum ve kuruluşlarını yapacak zeka donanım ve potansiyeldedir. Tıpkı sizi alaşağı edecek potansiyelde olduğu gibi” açıklamasını yaptı.