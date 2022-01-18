Batak: Tatar’a Sözümüzdür, Sana Saray Yaptırmayacağız

Batak, ülkemiz, halkın günden güne yoksullaştığı, ay sonlarının ayın ortasında geldiği bir dönemden geçmekte. Böylesine kritik bir dönemde, yaşanan ekonomik gerilemeye karşı çözüm üretecek adımlar beklenirken, bunun yerine yine halka değil “keyfe” yönelik adımlar atılıyor. Artan Covid-19 vakaları ile çöken sağlık sistemine, alarm veren okullara, bu soğuk kış günlerinde; yağan ilk yağmurlarla mahvolan yollara ve bu yollarda evine ekmek götürme peşinde koşan emekçilerin yaşadığı zor koşullara rağmen mevcut hükümet gibi Cumhurbaşkanı da halka sırtını dönüp, yaşanan darboğazı görmezden geliyor dedi.

Halka sırtını dönen hükümet ve Cumhurbaşkanı, bununla da kalmayıp yüzünü, yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Meclis Binasını içermesi planlanan Külliye Projesi’ne çeviriyor diyen Batak, onca dert ve sıkıntının arasında, iki devletlilik kisvesiyle halkın önüne konan bu projenin 586 Milyon TL’lik bütçesi açıklandı ifadelerini kullandı. Batak, ardından ise Ersin Tatar’dan “Şimdiki binalarda çok zor koşullar altında çalışıyoruz, müzakere heyeti yabancı konukları misafir ediyor, utanıyoruz, yeni ve kullanışlı bir binaya ihtiyaç var” açıklaması geldi dedi.

Tatar’a Sözümüzdür, Sana saray yaptırmayacağız!

Tatar’ın halkın barınma hakkından bir haber olduğunu söyleyen Batak, konut ve kiraların geldiği fahiş fiyatlardan, yapısal olarak sorunlu binalardan, damı akıtan, drenaj sistemi sorunlu bölgelerde gördüğü ilk yağmurla içi su dolup taşan, şantiye koğuşlarında yatıp kalkmak zorunda kalan emekçilerden ve buna benzer bir çok sorundan değil, mevcut Cumhurbaşkanlığı Sarayından utanıyor. Dahası, "Cumhurbaşkanlığı binasının bugünkü fiziksel durumu, çalışanlarımızın ve binaya günübirlik dışardan gelen vatandaşlarımızın can güvenliği açısından ciddi anlamda risk arz etmektedir" şeklinde devam eden ifadeleri bu alanda faaliyet gösteren uzmanları hayrete düşürmüştür şeklinde konuştu.

Burada, tıpkı söz konusu projenin müellifliğinin Bakanlar Kurulu kararı ile istisnai vatandaşlık yasası çerçevesinde, başka bir ülkenin vatandaşına verilmesi sürecinde olduğu gibi, Kıbrıslı Türk Mimar ve Mühendisler itibarsızlaştırma söz konusu diyen Batak, bu ülkede yaşayan alanında uzman kişiler vardır ve o kişiler bu alanda bilgi ve beceriye sahiptir açıklamasını yaptı. Açıklamanın devamında “O kişiler bugün soruyor, KTMMOB' ye bağlı Odalar, Eski Eserler Dairesi ve Planlama İnşaat Dairesi gibi bu ülkenin teknik kurumları ve yetişmiş uzmanlarının hangisinden bahsedilen binalarla ilgili herhangi bir teknik rapor alındı mı? Biz yanıt verelim HAYIR!” dedi.

Batak, ‘Yeni saraya ihtiyacımız var’ imajı çizerek gelen tepkileri azaltma çabasına giren Tatar’a sözümüzdür, Ne sana saray yaptıracağız, ne de bakanlar kurulu kararı ile bir gecede mesleğine ihanet eden Ersan Saner’i ihanet ettiği meslekte barındıracağız şeklinde konuşmasını tamamladı.



