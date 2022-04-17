Batan Rus savaş gemisinden kurtulan askerler ortaya çıktı

Hafta içinde Ukrayna açıklarında batan Rus amiral gemisi Moskva'nın (Moskova) mürettebatı günler sonra ortaya çıktı. Gemi ile ilgili haber yasağı uygulayan Rus haber ajansları öldüğü iddia edilen askerlerin katıldıkları törendeki görüntülerini paylaştı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Rus donanması geçen hafta büyük bir darbe aldı… Odessa açıklarındaki Rus amiral gemisi Moskva, Ukrayna’nın saldırısı sonucunda ağır hasar aldıktan sonra battı.

Gemideki yüzlerce askerin öldüğü iddia edilirken Rus medyası ise bu olayı günlerce görmezden geldikten sonra bugün dikkat çekici bir video yayınladı. Rus haber ajansları Rusya Savunma Bakanlığı’ndan elde edilen görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, gemide öldüğü iddia edilen askerlerin bir törende olduğu görülüyor. Askerlerin Kırım’daki bir askeri geçit törenine katıldığı belirtilirken, öldüğü iddia edilen üst düzey yetkililerin ise hayatta olduğu duyuruldu.